Berghuis en Jörgensen bezorgen Dick Advocaat uitstekend debuut

Dick Advocaat heeft een goed debuut achter de rug als trainer van Feyenoord. Bij zijn eerste wedstrijd als trainer van de Rotterdammers wist zijn ploeg zondagmiddag met 0-3 te zegevieren over VVV-Venlo. Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis waren in de eerste helft trefzeker, waarna VVV in de zoektocht naar de aansluitingstreffer geen vuist meer kon maken. In de slotfase benutte Berghuis nog een penalty: 0-3. Door de zege stijgt Feyenoord naar plek tien; VVV blijft zeventiende.

Advocaat besloot Jan-Arie van der Heijden voor het eerst sinds 18 augustus weer een basisplek te geven. De verdediger kon onder Jaap Stam niet meer rekenen op speelminuten bij de hoofdmacht, maar Advocaat besloot bij zijn debuut meteen Van der Heijden het vertrouwen te geven. De stopper vormde met Edgar Ié het hart van de defensie, aangezien Eric Botteghin kampte met een lichte blessure. Steven Berghuis werd door Advocaat benoemd tot de nieuwe aanvoerder van Feyenoord.

In het eerste kwartier waren er geen grote kansen te noteren, hoewel vooral VVV af en toe gevaarlijk leek vlak voor het doel van Kenneth Vermeer. Na zeventien minuten spelen werd het eerste wapenfeit van Feyenoord meteen een doelpunt. Nicolai Jörgensen controleerde een pass van achteruit en stuurde Jens Toornstra weg. De middenvelder stuurde de Deen even later diep met een scherpe voorzet, waarna de spits zijn eerste doelpunt sinds 15 mei kon maken: 0-1.

VVV speelde geen onverdienstelijke helft, maar na ruim een halfuur spelen kwamen de Limburgers desalniettemin verder op achterstand. Een combinatie op het middenvelder kwam via de kluts uiteindelijk bij Berghuis terecht, die geen seconde twijfelde en met een prachtige volley doelman Thorsten Kirschbaum het nakijken gaf: 0-2. VVV zocht naar de aansluitingstreffer, maar moest na 45 minuten spelen toch met twee goals achterstand de kleedkamer opzoeken.

De formatie van Robert Maaskant probeerde in de tweede helft een gaatje te vinden in de defensie van Feyenoord, maar Vermeer hoefde zich nauwelijks in het zweet te werken. Halverwege de tweede helft kreeg VVV nog een tegenvaller te verwerken toen Christian Kum met zijn tweede gele kaart van het veld moest na een overtreding op Berghuis. Feyenoord speelde het duel vervolgens uit en mocht in blessuretijd nog een penalty nemen na hands van Steffen Schäfer. Berghuis hield zijn zenuwen in bedwang en zette de eindstand op het scorebord: 0-3.