Vitesse verzuimt over PSV heen te springen bij rentree ‘Messi van de Meerdijk’

Vitesse is er zondagmiddag niet in geslaagd om de derde plaats in de Eredivisie over te nemen van PSV, dat zaterdag punten morste tegen Sparta Rotterdam (2-2). De formatie van trainer Leonid Slutsky verloor op De Meerdijk met 2-1, mede door een zeer slechte beginfase van de bezoekende ploeg. Nikolai Laursen maakte veel indruk aan de kant van Emmen, dat goede zaken doet in de strijd tegen degradatie. Een ander hoogtepunt was de terugkeer van Anco Jansen, die sinds april niet meer voor de thuisploeg had gespeeld.

Vitesse kende een zeer slechte start in Emmen, want al na elf minuten kwam de thuisspelende ploeg op voorsprong. Michael de Leeuw profiteerde optimaal van miscommunicatie tussen doelman Remko Pasveer en rechtsback Eli Dasa en schoot vervolgens beheerst raak bij de tweede paal. Emmen rook vervolgens bloed en ging massaal op jacht naar de tweede treffer, die er ook kwam na een klein halfuur spelen. Vitesse stond andermaal te schutteren in verdedigend opzicht en Laursen wist Emmen al koppend op 2-0 te brengen.

Het was het sein voor Vitesse om wakker te worden, wat resulteerde in meer aanvallende intenties van de bezoekers uit Arnhem. Slechts zes minuten na de tweede treffer van Emmen leidde dat al tot een doelpunt, gemaakt door Nouha Dicko. De Vitesse-aanvaller was er als de kippen bij om een door doelman Dennis Telgenkamp niet goed verwerkte kopbal in het doel te rammen. Emmen haalde het rustsignaal met een 2-1 voorsprong, maar het was duidelijk dat de wedstrijd nog lang niet gespeeld was.

Riechedly Bazoer zag in de beginfase van de tweede helft een afstandsschot gekeerd worden door Telgenkamp, terwijl de middenvelder van Vitesse korte tijd later een gele kaart kreeg vanwege een harde overtreding op eigen helft. Laursen deed vervolgens verwoede pogingen om de marge van Emmen weer op twee te brengen, maar de Deense aanvaller werd gestuit door de alerte Vitesse-defensie. Slutsky greep kort daarop zonder twijfelen in en bracht verdediger Julian Lelieveld binnen de lijnen voor de tegenvallende Jay-Roy Grot.

Het ondermaats spelende Vitesse bleef in het laatste halfuur zoeken naar de gelijkmaker. Bryan Linssen leek op weg naar de tweede Arnhemse treffer, maar de inzet van de vleugelaanvaller werd gekeerd door Keziah Veendorp. Aan de ander kant draaide Laursen Max Clark dol, al slaagden achtereenvolgens Jafar Arias en De Leeuw er niet in om de wedstrijd in het slot te gooien op aangeven van de uitblinkende Deen. In de absolute slotfase verscheen de weer geheel fitte Jansen binnen de lijnen, tot grote vreugde van het Emmen-publiek. De aanvaller stond vanwege een zware knieblessure ruim een halfjaar buitenspel. Dicko zag een fraaie omhaal in de blessuretijd over het doel van Emmen verdwijnen. Vitesse wist in de toegevoegde tijd niet meer langszij te komen en moest een zure nederlaag slikken.