‘Week van de waarheid bij Bayern heeft mogelijk gevolgen voor Ajax’

Niko Kovac blijft voorlopig aan bij Bayern München, zo verzekeren onder meer BILD en TZ zondagmiddag. De trainer ligt onder vuur vanwege de slechte resultaten dit seizoen en zijn positie is nog wankeler geworden na de 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt afgelopen zaterdag. Kovac is echter hoe dan ook tot het duel met Olympiacos nog trainer van Bayern.

Volgens BILD krijgt Kovac nog twee wedstrijden de tijd. Deze week speelt Bayern tegen Olymipacos en Borussia Dortmund in respectievelijk de Champions League en de Bundesliga. Na deze wedstrijden zal de situatie van Kovac besproken worden binnen de club, zo klinkt het. Een nederlaag tegen de Grieken zou dit proces echter kunnen versnellen, aldus de Duitse media.

Goretzka geschrokken: 'Het leek alsof we er geen plezier meer in hadden'

Onlangs meldden Duitse media dat de spelers van Bayern uitgekeken raken op Kovac. De 5-1 nederlaag tegen Frankfurt, de grootste verliespartij van de club sinds 2009 tegen VfL Wolfsburg (5-1), zou een nieuw argument zijn om Kovac de laan uit te sturen. Er worden diverse trainers als opvolgers genoemd, zoals Erik ten Hag, Mauricio Pochettino en de clubloze coaches José Mourinho en Massimiliano Allegri.

Corriere dello Sport claimt zondag dat Allegri de voornaamste kandidaat is om Kovac op te volgen in Beieren. Bayern staat momenteel op een teleurstellende vierde plek in de Bundesliga, met vier punten achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach. Woensdag wacht het duel met Olympiacos, waarna zaterdag de kraker tegen Borussia Dortmund op het programma staat.