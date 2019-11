Koeman: 'Was niet het Ajax-talent waarvan men dacht dat 'ie zou doorbreken'

Calvin Stengs is door bondscoach Ronald Koeman voor de eerste keer opgenomen in de voorselectie van Oranje. Daarnaast is het goed mogelijk dat Mohammed Ihattaren, die voor het Nederlands elftal heeft gekozen, definitief wordt geselecteerd voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland (16 november) en Estland (19 november). Er moet een speler afvallen, al benadrukt Koeman dat er eventueel een streep wordt gezet door twee namen op zijn lijst. Steven Berghuis kan in dat geval ook nog steeds een vervelende boodschap krijgen vanuit Zeist.

"Ze zitten er zeker niet alle drie bij", zo laat Koeman aan duidelijkheid niets te wensen over in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Er gaat er eentje afvallen, of twee." Koeman maakt wellicht pas in maart voor de eerste keer gebruik van Ihattaren, die keuze mag de PSV-middenvelder zelf maken. De definitieve selectie voor de eerstvolgende twee interlands van het Nederlands elftal wordt door de KNVB vrijdag naar buiten gebracht.

Verheugde Koeman reageert op keuze Ihattaren voor Oranje

Ihattaren speelt bij PSV doorgaans kort achter de spitsen, maar bij het Nederlands elftal moet hij zich in eerste instantie richten op een plaats aan de rechterkant. "Hij kan op 'tien' spelen, maar daar hebben we ook Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek. Maar in de toekomst kan hij absoluut op ‘tien' spelen. Maar als je het me nu vraagt, komt hij in aanmerking voor de rechterkant", aldus de bondscoach van Oranje.

Koeman laat ook zijn licht schijnen op Sergiño Dest, die de Verenigde Staten uiteindelijk verkoos boven Oranje. "Tot een jaar of anderhalf jaar geleden was hij rechtsbuiten bij Ajax A1. Hij was niet het talent waarvan men dacht dat 'ie zou doorbreken. Hij was ook een van de laatste spelers bij Jong Ajax die een contract kreeg. Dat Sergiño niet in beeld was bij jeugdselecties binnen Nederland is begrijpelijk. Alleen maakt hij een dusdanige ontwikkeling mee in korte tijd dat hij Champions League-rechtsback bij Ajax is. Ja, dat kun je niet voor zijn."