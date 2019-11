Concurrent De Ligt overweegt vertrek bij Juventus

Manchester United wil Liverpool aftroeven in de strijd om Timo Werner. De aanvaller van RB Leipzig heeft een transferclausule van dertig miljoen euro in zijn contract staan en moet in januari naar Old Trafford komen. (Daily Mail)

De naam van Olivier Giroud werd in de afgelopen weken genoemd bij onder meer Crystal Palace, Internazionale en Olympique Lyon. West Ham United mengt zich mogelijk eveneens in de strijd om de spits van Chelsea. (Football Insider)

AC Milan heeft de komst van Everton Soares uit het hoofd gezet. De aanvaller heeft een transferclausule van 120 miljoen euro in zijn contract bij Grêmio staan en is waarschijnlijk te duur voor i Rossoneri . (Calciomercato)