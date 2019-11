Ajax-uitvaller komt met goed nieuws: ‘Het was enkel een trap’

Ajax boekte vrijdagavond tegen PEC Zwolle zijn tiende overwinning van het seizoen, maar helemaal ongeschonden kwamen de Amsterdammers niet uit de strijd. Lisandro Martínez moest zich na een klein halfuur al laten vervangen na een charge van Gustavo Hamer en even werd gevreesd dat de Argentijn het Champions League-treffen met Chelsea van aankomende dinsdag moet missen.

De verdediger annex controlerende middenvelder heeft nu via zijn Instagram-account echter laten weten dat het goed met hem gaat: “Ik wil alle mensen bedanken die bezorgd waren over mijn uitvallen. Het was enkel een trap”, laat hij weten in een kort bericht op het sociale medium.

Martínez was vrijdag niet de enige uitvaller, aangezien zijn vervanger Edson Álvarez en Donny van de Beek eveneens het einde van de wedstrijd niet haalden. De Mexicaan kreeg te maken met een elleboog in het gezicht, waarna hij gehecht moest worden. Later bleek dat hij ook een stukje van zijn tand miste na het incident.

Van de Beek werd op zijn beurt twintig minuten voor tijd uit voorzorg naar de kant gehaald en vervangen door Razvan Marin. De Oranje-international kampt met lichte klachten aan zijn hamstring, maar liet vlak na de wedstrijd in de catacomben van onderkomen van PEC al weten dat er ‘niks ernstigs aan de hand was.’