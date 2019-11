Koeman baalde van onthulling: ‘Dat hoort niet zo en dat heb ik ook gezegd’

Ronald Koeman heeft nog een contract tot medio 2022 als de bondscoach van het Nederlands elftal, maar de kans is aanwezig dat hij deze verbintenis niet uit gaat dienen. Directeur topvoetbal van de KNVB Nico-Jan Hoogma onthulde onlangs namelijk dat er een speciale clausule in de overeenkomst met Koeman is opgenomen die het voor de keuzeheer mogelijk maakt om de overstap te maken naar Barcelona. Koeman bevestigt zondagochtend het bestaan van deze afspraak en geeft aan dat hij dit liever onder de pet had gehouden.

“Dat was een beetje ongelukkig van Nico-Jan, laat ik het netjes omschrijven. Dat hoort niet zo en daar heb ik het wel even over gehad met hem. Je geeft ergens voeding aan iets wat niet interessant is”, vertelt de bondscoach bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. “Je geeft weer ergens voeding aan wat eigenlijk helemaal niet interessant is. Ik kreeg toen ik aantrad als bondscoach de vraag of ik openheid van zaken moest geven, maar een leugentje om bestwil doe ik ook weleens een keer.”

Verheugde Koeman reageert op keuze Ihatarren voor Oranje

Koeman laat wel weten dat er van een snel vertrek bij Oranje geen sprake zal zijn: “Het gaat alleen om Barcelona en ook alleen over een moment na het EK. Ik ga nu niet weg, dat is honderd procent zeker. Ik vind dat je als bondscoach een traject ingaat en dat duurt twee jaar. Na het EK is er een evaluatiemoment en wie weet zegt de KNVB dan wel: ‘We hebben zo slecht gepresteerd op het EK, we gaan niet verder.’ Dan gaan we niet verder.”

“Maar ik heb de gelegenheid om voor één club, en er staat ook maar één club in, weg te gaan. Ik kan rustig zeggen dat ik voor niemand anders wegga bij het Nederlands elftal. Ik heb al vaak genoeg gezegd dat dat mijn droomclub is.” Koeman heeft het voorval inmiddels besproken met Hoogma en geeft aan dat er wat hem betreft weer vooruitgekeken kan worden: “Het was een slip of the tongue van hem, hij dacht misschien: ‘Dat weet iedereen toch?’”