Zondag, 3 November 2019

Bayern München betaalt maximaal 90 miljoen euro

Bayern München is de volgende gegadigde voor Erling Braut Haaland. De jonge spits van Red Bull Salzburg werd de afgelopen weken ook genoemd bij onder meer Real Madrid, Liverpool, Manchester United en Juventus. (BILD)

Paul Pogba was afgelopen zomer dicht bij een transfer naar Paris Saint-Germain. Doordat Marco Verratti, die de omgekeerde weg naar Manchester United had moeten bewandelen, in Parijs bleef, ging de deal echter niet door. (Sport Italia)

Bayern München is ervan overtuigd dat Manchester City volgend jaar zomer de vraagprijs voor Leroy Sané zal laten zakken. De Duitse topclub wil maximaal negentig miljoen euro voor de aanvaller uitkeren. (BILD) De Duitse topclub wil maximaal negentig miljoen euro voor de aanvaller uitkeren.

Gudmundur Thórarinsson gaat mogelijk aan de slag in de Eredivisie. De IJslandse middenvelder beschikt over een aflopend contract bij IFK Norrköping en is bij sc Heerenveen in beeld voor de winterse transferperiode. (Expressen)

West Ham United wil in januari af van Carlos Sánchez. De middenvelder annex Colombiaans international komt amper in de plannen van Manuel Pellegrini voor en mag voor circa vier miljoen euro vertrekken. (The Sun)