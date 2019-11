Klopp kan niet lachen om ‘okselmoment’: ‘Trainers kunnen worden ontslagen’

Liverpool leek zaterdag op bezoek bij Aston Villa tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aan te lopen. Late koptreffers van Andy Robertson en Sadio Mané poetsten uiteindelijk de openingsgoal van Trézeguet weg en zodoende stapte de koploper met een 1-2 zege van het veld op Villa Park af. Na afloop had Jürgen Klopp gemengde gevoelens: hij was blij met de zege, maar uitte zijn ongeloof over een omstreden moment.

Vlak na de openingstreffer van Aston Villa leek Roberto Firmino op aangeven van Mané al de gelijkmaker te maken, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. De VAR bekeek het moment en ondersteunde de beslissing. De Premier League liet vervolgens via het officiële Twitter-account weten dat de oksel van de Braziliaan buitenspel stond. “Wat zeg je? Zijn oksel?”, zo was de eerste reactie van Klopp toen hij na afloop hoorde wat de reden was.

Liverpool's Roberto Firmino was flagged offside before putting the ball in the net against Aston Villa and the decision was confirmed by VAR



The red line signifies Firmino and was aligned to his armpit, which was marginally ahead of the last Villa defender#AVLLIV pic.twitter.com/a2OnNWnz2E — Premier League (@premierleague) November 2, 2019

Klopp kon er de lol niet van inzien. “We hebben met 1-2 gewonnen, dus het is nu niet een heel serieuze zaak. Maar we hebben het over serieuze momenten”, benadrukte de manager van the Reds. “Het is niet goed dat we het er nu over hebben en iedereen wil lachen. Het is gewoon niet grappig, laat ik eerlijk zijn. Trainers kunnen worden ontslagen als ze wedstrijden verliezen. Ik wil het niet groter maken dan het is. Maar hier moet duidelijkheid over worden geschept. Ik zeg niet dat iemand dit expres doet.”

Robertson nivelleerde drie minuten voor tijd de tussenstand in Birmingham, waarna Mané diep in de extra tijd eveneens scoorde. Liverpool behoudt zodoende een voordelige marge van zes punten op Manchester City en is nu al 28 opeenvolgende competitieduels zonder nederlaag. “We moeten nog leren, we moeten nog beter worden. Dat doen we, dat zullen we doen. Ik weet dat”, vervolgde Klopp. “Soms heb je tegenslag nodig, maar tot dusver zijn we daar grotendeels goed mee omgegaan.”

“Natuurlijk heb je het geluk mee met dit soort doelpunten, maar het is ook niet zo dat we niet verdiend hebben gewonnen”, besloot de Duitser. “Ik dacht geen seconde ‘Hebben we al verloren?’ of ‘Kunnen we winnen?’. We moeten gewoon proberen te scoren, dat is alles. Ik denk nooit dat we tot een comeback in staat zijn simpelweg omdat we een paar comebacks hebben gemaakt.”