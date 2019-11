Sarri verdedigt scorende De Ligt en uit kritiek op Eredivisie

Een voltreffer van Matthijs de Ligt bezorgde Juventus zaterdagavond de volle buit in de stadsderby tegen Torino: 0-1. De verdediger groeide zodoende uit tot de tweede Nederlander ooit die trefzeker is voor de Turijnse club, na Edgar Davids. In de eerste helft kreeg de alom bekritiseerde Nederlander wederom een bal tegen zijn arm, maar de arbitrage vond het geen penalty waard. In het tweede bedrijf groeide De Ligt uit tot matchwinner.

Dat De Ligt onder een vergrootglas lijkt te liggen bij de media, vindt Maurizio Sarri vooral erg kortzichtig. “De Ligt had het even moeilijk in de eerste twintig minuten, maar daarna kwam hij beter in de wedstrijd. Hij speelde een zeer goede tweede helft”, benadrukte de trainer van Juventus in gesprek met DAZN. “Hij is negentien jaar (twintig jaar, red.) en komt uit een competitie die veel opener en minder tactisch is dan de Serie A.”

“Een competitie waar fouten worden gemaakt en deze niet worden opgemerkt”, zo luidde het opvallende betoog van Sarri, die de Oranje-international in het midweekse duel met Genoa (2-1) rust gaf. “Het is niet meer dan normaal dat hij een leerperiode moet ondergaan. De Ligt zal zich hier aan de hand van andere spelers eerst moet ontwikkelen. Hij wordt steeds beter.”

Juventus blijft door de overwinning aan kop in de Serie A, met een punt meer dan Internazionale. De topclub wacht nu een midweekse uitwedstrijd tegen Lokomotiv Moskou in het kader van de Champions League en speelt zondagavond vlak voor de interlandperiode in eigen huis tegen AC Milan.