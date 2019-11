Oranje Onder-17 nog aan zijden draad na winst op WK in Brazilië

Oranje Onder-17 heeft de laatste strohalm gepakt op het WK in Brazilië. Het team van bondscoach Peter van der Veen won de laatste groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten met 4-0. Door de overwinning in Goiana eindigt Nederland als derde in Groep D en moet men de laatste uitslagen in de groepsfase afwachten.

Sontje Hansen was de absolute uitblinker van Nederland Onder-17. De spits van Ajax tekende voor de verdiende openingstreffer door vlak voor rust een uitstekende individuele actie met een droge schuiver te bekronen. Hansen was na rust ook de maker van het tweede doelpunt, na voorbereidend werk van Anass Salah-Eddine, en leverde de assist op de 3-0 van Mohamed Taabouni.

Een zege met vijf doelpunten verschil had voor de Europees kampioen directe plaatsing voor de achtste finales betekend, maar een dergelijk resultaat bleef uit. Jayden Braaf, die eerder in de wedstrijd de paal raakte, zorgde pas vijf minuten voor tijd voor de vierde treffer. Kenneth Taylor had daarvoor nog een strafschop voor Oranje gemist. Na een overtreding op Hansen ging de bal op de stip en raadde keeper Chituru Odunze de intenties van Taylor.

Om zich te plaatsen voor de achtste finales moet Nederland zondag bij de vier beste nummers drie eindigen na alle wedstrijden in de groepsfase. De laatste wedstrijden van Groep E en Groep F zijn van belang. Mexico en Tadzjikistan kunnen Oranje nog achterhalen als beste nummers drie. Als Tadzjikistan van Argentinië verliest, of Mexico niet wint van de Solomonseilanden, is Oranje door.