Matchwinner De Ligt: ‘Ik wist onmiddellijk dat het geen strafschop was’

Matthijs de Ligt schoot Juventus zaterdagavond in de Serie A naar een overwinning op rivaal Torino. De vaak bekritiseerde verdediger tekende voor het enige doelpunt in de stadsderby. Hij werkte een afvallende bal uit een corner hoog en hard achter doelman Salvatore Sirigu en werd zodoende matchwinner: 0-1.

De Ligt kwam in de eerste helft goed weg toen hij de bal op zijn arm kreeg in zijn eigen strafschopgebied, maar de arbiter en de VAR vonden het geen penalty waard. “Ik ben heel blij, natuurlijk”, vertelde de Oranje-international na het duel, in gesprek met DAZN. “Het was een zeer belangrijke wedstrijd, ook omdat Internazionale eerder van Bologna had gewonnen. We hebben 0-1 gewonnen, door een doelpunt van mij. Heel speciaal.”

Torino claimde in de eerste helft een strafschop toen De Ligt de bal via het hoofd van Andrea Belotti tegen zijn arm kreeg. “Ik stond daar gewoon en de bal kwam tegen mijn arm. Ik wist onmiddellijk dat het geen strafschop was. De regels zijn dat het geen strafschop is als je je armen omlaag hebt.” De Ligt weet dat hij regelmatig kritiek krijgt. “Natuurlijk, je weet van tevoren dat het begin bij een nieuwe club altijd zwaar zal zijn.”

“Het gaat echter goed. De jongens zorgen ervoor dat ik me welkom voel en ik denk dat ik elke wedstrijd beter word. Ik hoop dat ik vanavond heb laten zien wat ik voor bijdrage kan leveren.” Door de nipte zege staat Juventus weer aan kop in de Serie A. De ploeg van trainer Maurizio Sarri staat op 29 punten en heeft er één meer dan Internazionale, dat zaterdagavond een nipte 1-2 zege bij Bologna boekte.