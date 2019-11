De Ligt schiet Juventus naar zege in derby en koppositie in Serie A

Matthijs de Ligt heeft zijn eerste échte hoogtepunt als speler van Juventus te pakken. In de stadsderby tegen Torino hielp de verdediger zijn ploeg in de tweede helft over het dode punt heen, door het enige doelpunt van de wedstrijd te maken: 0-1. Dankzij de zege neemt Juventus de koppositie weer over van Internazionale; het gat tussen beide titelkandidaten bedraagt een punt. Rivaal Torino staat op de dertiende plek.

De Ligt vormde samen met Leonardo Bonucci het hart van de verdediging van Juventus. De ex-Ajacied kwam in het midweekse duel met Genoa (2-1 winst) niet binnen de lijnen omdat hij rust nodig had door het drukke programma van drie wedstrijden per week. In zijn voorgaande drie optredens beging De Ligt steeds een handsbal: tegen Internazionale leverde dat een strafschop op, tegen Bologna kwam hij in de blessuretijd met de schrik vrij en tegen Lecce ging de bal weer op de stip. Het duurde niet lang voordat De Ligt ook tegen Torino de bal weer op de arm kreeg. Na een corner vanaf links kopte Andrea Belotti de bal tegen de rechterarm van de Oranje-international. Van een uitgestoken arm was geen sprake en de arbitrage toonde genade voor De Ligt.

Enkele minuten daarvoor was er aan de overzijde al een penaltyclaim, na een vermeende handsbal van Soualiho Meïté na een schot van Blaise Matuidi. Ook toen gaf de scheidsrechter geen gehoor aan het verzoek. Cristiano Ronaldo was namens Juventus het meest nadrukkelijk op zoek naar de 0-1. Na een snoekduik knikte hij over; ook met een volley was de aanvaller niet succesvol. Een geplaatst schot van Paulo Dybala belandde in de handschoenen van Salvatore Sirigu. Even daarna kreeg de keeper zijn vingertoppen tegen een kopbal van Bonucci, terwijl zelfs De Ligt op slag van rust bijna scoorde. De verdediger verlengde een schot van Ronaldo instinctief richting doel en leek van dichtbij de score te openen, maar Sirigu reageerde met een katachtige reflex.

In het tweede bedrijf nam de frustratie toe bij Juventus. De tijd begon langzaamaan te dringen en veel gevaar wisten de bezoekers niet te stichten. Sirigu moest nog wel ingrijpen na een laag schot van Ronaldo, maar verder bleef Torino lange tijd betrekkelijk eenvoudig overeind. Maar juist toen het minder soepel loop, stond De Ligt op voor zijn ploeg. Kort na een heerlijke redding van Sirigu op een volley van De Ligt kwam een corner via de Argentijn terecht bij de verdediger, die ongedekt was in het strafschopgebied. Hij nam de bal vol overtuiging uit de lucht: 0-1. De ontlading was enorm bij De Ligt, die eindelijk zijn eerste echte hoogtepunt beleefde in het shirt van zijn nieuwe club. Omdat de gelijkmaker van Torino in de blessuretijd werd afgekeurd wegens buitenspel, werd De Ligt de matchwinner.