Depay brengt Olympique Lyon in extase met solodoelpunt in minuut 95

Memphis Depay heeft Olympique Lyon zaterdagavond op bezoek bij laagvlieger Toulouse hoogstpersoonlijk aan drie punten geholpen. De aanvoerder van les Gones was goed voor twee doelpunten, waaronder de winnende treffer in minuut 95: 2-3. Het winnende doelpunt betrof een sologoal en kon Depay volledig op eigen conto schrijven. Vorige week maakte hij tegen Metz ook al een solodoelpunt.

Nadat Depay vorige week met onder meer een doelpunt als aanvoerder lof had geoogst in de wedstrijd tegen Metz (2-0), moes hij vanavond de aanvoerdersband bij Lyon afstaan aan Jason Denayer. De international van het Nederlands elftal oogde vastberaden om weer zijn visitekaartje af te leveren, maar moest de schijnwerpers in de openingsfase aan Yaya Sanogo laten. Laatstgenoemde opende na vijftien minuten voetballen de score, door een voorzet van Kelvin Adou van dichtbij tegen de touwen te lopen: 1-0.

Lyon kende zo een valse start, maar de ploeg van Rudi Garcia wist via Depay vrij snel weer op gelijke hoogte te komen. De Nederlander werd op weergaloze wijze vrijgespeeld door Jeff Reine-Adélaïde, waarna hij oog in oog met doelman Baptiste Reynet koelbloedig afrondde: 1-1. In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor Toulouse, maar pogingen van Max Gradel en Sanogo werden onschadelijk gemaakt door Anthony Lopes.

Lopes was zo belangrijk voor Lyon, maar vertolkte kort na de onderbreking een negatieve hoofdrol. De Portugese doelman zat mis bij een voorzet vanaf de linkerflank en sloeg de bal uiteindelijk ongelukkig in eigen doel: 2-1. Moussa Dembélé hielp Lyon halverwege de tweede helft met een schot vanbuiten de zestien aan een nieuwe gelijkmaker, waarna de verlossende 2-3 tot in minuut 95 op zich liet wachten. Depay werd op ongeveer veertig meter van het doel aangespeeld, waarna hij aanzette voor een solo. Hij stuurde twee verdedigers van Toulouse het bos in en groeide met een schot in de verre hoek uiteindelijk uit tot matchwinner.