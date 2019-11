PSV voorkomt nieuwe afgang ternauwernood tegen Sparta Rotterdam

PSV heeft zaterdagavond voor de derde keer op rij puntenverlies geleden in de Eredivisie. Na verliespartijen tegen FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) ontsnapten de Eindhovenaren aan een nederlaag tegen Sparta Rotterdam: 2-2. In de blessuretijd redde Cody Gakpo een punt voor zijn ploeg. PSV moet evenwel vrezen dat nummer twee AZ gaat uitlopen op de ranglijst. De achterstand op koploper Ajax bedraagt inmiddels acht punten.

Bij PSV maakte Mohamed Ihattaren zijn rentree na een knieblessure, maar trainer Mark van Bommel moest het nog steeds stellen zonder de geblesseerde Donyell Malen. Door zijn afwezigheid was Cody Gakpo de centrumspits op Het Kasteel. Gakpo kwam in de eerste helft echter nauwelijks in het stuk voor. PSV speelde een ontluisterend zwakke eerste helft: de slordigheden stapelden zich op en het ontbrak de bezoekers aan inspiratie. Aan de 1-0 voorsprong van Sparta bij rust viel zodoende weinig af te dingen. Sterker nog: de thuisploeg kreeg kansen op een grotere marge. In de zevende minuut kwam PSV goed weg, toen Ragnar Ache van dichtbij de binnenkant van de paal trof.

Diezelfde Ache opende twintig minuten later de score. Na een foute pass van Daniel Schwaab hield Sparta lang balbezit en zocht het de weg naar voren. Een punter van Bryan Smeets werd nog gepareerd door Jeroen Zoet, maar in de rebound was het raak via Ache: 1-0. Uit de counter kreeg de Duitser de mogelijkheid om zijn productie te verdubbelen, maar zijn schot ging voorlangs. PSV liet zich niet geheel onbetuigd en werd met name in de openingsfase enkele keren gevaarlijk Zo kwam Gakpo net tekort om raak te koppen en liet Bruma een mogelijkheid liggen na voorbereidend werk van Denzel Dumfries. Over het geheel was het niveau bij de bezoekers echter ondermaats.

In de tweede helft moest PSV het stellen zonder Érick Gutiérrez, die met een blessure achterbleef in de kleedkamer. Hij werd vervangen door Olivier Boscagli, een linksback. Door zijn entree schoof Michal Sadílek door naar het middenveld. Met het nieuwe systeem ging het aanvallend wat beter lopen bij PSV en had Sparta geen grip op de wedstrijd. Met name Mohamed Ihattaren was veelal betrokken bij het gevaar. Het leidde al gauw tot de gelijkmaker, toen Ihattaren erin slaagde om Bruma te bereiken in het strafschopgebied. De buitenspeler vond Ritsu Doan met een hakje en diens inzet werd door verdediger Dirk Abels nog van de lijn gehaald. De rebound was voor Sadílek: 1-1.

Het was het eerste doelpunt van PSV in 329 minuten voetbal én meteen het laatste balcontact van Sadílek, die werd vervangen door Kostas Mitroglou. Het was een aanvallende wissel, maar het was juist Sparta dat vrijwel direct tot scoren kwam. Smeets draaide weg op het middenveld en bereikte Ache, die wachtte totdat Mohamed Rayhi aansloot aan zijn linkerzijde. Van dichtbij verschalkte Rayhi doelman Zoet in de korte hoek: 2-1. PSV kwam enkele keren dicht bij de gelijkmaker. Gakpo vuurde van afstand net naast, terwijl een stift van Bruma richting de verre hoek op de lat belandde. Aan de overzijde rikte Zoet een verrassende, indraaiende vrije trap van Rayhi over zijn lat en keerde hij ook een inzet van Jurgen Mattheij van dichtbij. De derde nederlaag op rij leek aanstaande, maar in de blessuretijd bepaalde Gakpo anders.