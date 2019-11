Zaterdag, 2 November 2019

Alternatief voor Casemiro kost vijftig miljoen euro

Gabriel Magalhães is op de radar verschenen bij Wolverhampton Wanderers. De club is op zoek naar een vervanger van de geblesseerde Willy Boly en komen daarom mogelijk bij de jonge verdediger van Lille OSC uit. (Daily Mail)

Danny Drinkwater weet nog niet of zijn toekomst definitief bij Burnley ligt. De middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van Chelsea, maar manager Sean Dyche wil nog geen duidelijkheid over een permanente overstap geven. (The Sun)

Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft zijn cliënt Rúben Neves aangeboden bij Real Madrid. De middenvelder van Wolverhampton Wanderers moet vijftig miljoen euro kosten en zou de Koninklijke een alternatief voor Casemiro kunnen bieden. (Don Balón)

De volgende Franse club heeft zich voor Hatem Ben Arfa gemeld. Na Nîmes Olympiques en Le Havre is ook FC Nantes in de markt voor de dribbelaar, die transfervrij is sinds zijn vertrek bij Stade Rennes. (RMC Sport)

Jack Rodwell zag onlangs een dienstverband bij AS Roma op het laatste moment niet doorgaan, maar komt mogelijk toch in de Serie A terecht. De transfervrije middenvelder is nu namelijk in gesprek met Parma. (The Sun)