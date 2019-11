Ronald de Boer: ‘Ronald Koeman kon nu niet meer om hem heen’

Calvin Stengs werd eerder deze week door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. De twintigjarige vleugelaanvaller van AZ is bezig aan een zeer sterk seizoen en heeft zijn eerste uitnodiging voor Oranje dan ook meer dan verdiend, zo vindt Ronald de Boer.

De analist veronderstelt dat Stengs al enige tijd in de gaten wordt gehouden door Koeman. "Hij klopte natuurlijk al een beetje op de deur. Ik denk dat hij bondscoach Ronald Koeman de voorgaande keren al in twijfel heeft gebracht, maar nu kon hij er eigenlijk niet meer om heen, gezien de vorm die hij laat zien. In grote wedstrijden was hij gewoon de man", zegt De Boer zaterdagavond bij FOX Sports

"Ik vind altijd dat je als speler wapens moet hebben en hij heeft meerdere wapens: zijn techniek, maar vooral ook zijn passing", vervolgt de oud-voetballer zijn betoog over Stengs. "Hij heeft al zes assist gegeven, maar het gaat vooral om de manier waarop hij de ballen geeft. Het is allemaal heel accuraat en met de juiste snelheid. Dat geeft wel aan dat deze jongen heel veel kwaliteit bezit."

De Boer denkt dat Stengs inmiddels klaar is om zich te melden bij het grote Oranje. "Maar hij is nog jong, dus hij zal af en toe ook hard op zijn bek gaan", waarschuwt de analist. "Maar als je hem hoort praten, dan zie je dat het een wijze jongen is, die weet dat hij keihard moet werken."