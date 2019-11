Diego Costa de schlemiel na topper tussen Sevilla en Atlético Madrid

De topper in LaLiga tussen Sevilla en Atlético Madrid heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuan tussen de teams van Julen Lopetegui en Diego Simeone eindigde in 1-1. Luuk de Jong verscheen aan het startsignaal en stond vijf kwartier op het veld. Door de puntendeling geven Sevilla en Atlético elkaar geen duimbreed toe op de ranglijst: beide teams hebben 21 punten na 12 duels en nemen de derde en vierde plek in.

Een doelpunt van Franco Vázquez zorgde voor het klassenverschil tussen de ploegen in de eerste helft. Na nog geen half uur spelen sloeg Sevilla toe; na een vrije trap van Ever Banega met veel gevoel vanaf rechts liep de Argentijn zich goed vrij en zag hij zijn kopbal tegen de touwen gaan, met hulp van Jan Oblak. De voorsprong van Sevilla was verdiend: het team van Lopetegui was levendiger, daadkrachtiger en gevaarlijker dan de Madrilenen, die zich in aanvallend opzicht amper konden onderscheiden.

Simeone greep in de rust in en liet Diego Costa en Santiago Arias aan de tweede helft beginnen, in de plaats van Thomas Lemar en Kieran Trippier. Atlético begon goed aan de tweede helft en was in de eerste tien minuten na de onderbreking dicht bij de gelijkmaker. Na een goede actie langs enkele opponenten leek Ángel Correa voor de 1-1 te zorgen, maar Tomas Vaclik en Diego Carlos slaagden erin om zijn inzet onschadelijk te maken. Niet veel later werkte Diego Costa op aangeven van Correa de bal wél achter Vaclik, maar de VAR constateerde dat de Argentijn buitenspel stond voordat hij de bal voorgaf.

Atlético nivelleerde twee minuten later alsnog de tussenstand: na een sensationele pass van Correa op Arias zette laatstgenoemde voor en kopte Álvaro Morata de gelijkmaker binnen. Het duel ging vervolgens op en neer: De Jong kwam tot tweemaal toe net tekort om voor de 2-1 te zorgen en twintig minuten voor tijd ging de bal zelfs op de stip, na een overtreding van Nemanja Gudelj op Koke. Vaclik ontpopte zich tot held: hij keerde eerst de elfmetertrap van Diego Costa en wist daarna ook raad met de rebound van Koke.

Voor De Jong zat het duel er een kwartier voor tijd op: Lopetegui opteerde voor de entree van Javier ‘Chicharito’ Hernández. Ook in het laatste kwartier kon het duel nog alle kanten op. Een kopbal van ‘Chicharito’ ging maar net naast het doel van Oblak, die daarna in actie moest komen op een schot van Gudelj. In de extra tijd was het echter Sevilla dat goed weg kwam toen Vaclik een inzet van Diego Costa half kon keren en Jules Koundé in de doelmond met zijn knieën voorkwam dat Morata voor een tweede keer kon toeslaan.