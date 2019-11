RKC neemt wraak voor bekeruitschakeling en boekt allereerste zege

RKC Waalwijk heeft na twaalf wedstrijden de eerste overwinning in de Eredivisie te pakken. Drie dagen nadat het uitgeschakeld werd door Heracles Almelo (4-3) in de KNVB Beker, nam RKC wraak in de Eredivisie: 2-0. De ploeg van trainer Fred Grim komt daardoor op vier punten. De achterstand op VVV-Venlo, Fortuna Sittard en ADO Den Haag bedraagt vijf punten; de drie ploegen komen dit weekend bovendien nog in actie.

RKC pakte slechts een punt uit de voorgaande elf wedstrijden, maar liet woensdag zien Heracles in de problemen te kunnen brengen. De Almeloërs, die in de voorgaande acht competitiewedstrijden alleen punten morsten tegen Vitesse (1-1), AZ (2-0) en Feyenoord (1-1), reisden vermoedelijk met vertrouwen af naar Waalwijk. Desondanks was het RKC dat na tien minuten aan de leiding kwam. Sylla Sow trok vanaf de linkerflank naar binnen, draaide om twee Heraclieden heen en schoot raak via de onderkant van de lat: 1-0. De voorsprong was het resultaat van een sterke openingsfase van RKC. Het doelpunt bleek Heracles niet wakker te schudden, want de bezoekers opereerde behoorlijk slordig en creëerden amper doelgevaar.

Gaandeweg de eerste helft nam Heracles het initiatief over, zonder dat het leidde tot serieuze kansen. Veelzeggend voor het gevoel dat overheerste was een gele kaart die Silvester van de Water incasseerde voor het weggooien van de bal na een vermeende overtreding: de frustratie vierde hoogtij. Pas in de blessuretijd van de eerste helft kwamen de bezoekers dicht bij de gelijkmaker. Cyriel Dessers werd gevaarlijk uit een vrije trap van Mauro Júnior, maar zag doelman Etienne Vaessen redding brengen. Collega-keeper Janis Blaswich haalde kort na de onderbreking opgelucht adem, nadat Heracles een vrije trap kreeg op een kansrijke positie. Clint Leemans plantte de bal hard tegen de linkerpaal aan.

Het was lange tijd een van de weinige hoogtepunten in de eerste helft. Het tempo lag laag en kansen waren schaars. Na een klein uur pareerde Vaessen een afstandsschot en verdedigde RKC goed in de rebound. Ruim een kwartier voor tijd bleef Heracles ternauwernood in de wedstrijd. Hans Mulder probeerde het na een scrimmage met een omhaal, die uiteenspatte op de lat. Heracles toonde te weinig vechtlust om nog een goed resultaat aan de wedstrijd over te houden en zodoende hield RKC de voorsprong vrij eenvoudig vast. Sterker nog: in de blessuretijd wist Kevin Vermeulen toch aan alle onzekerheid een einde te maken: 2-0.