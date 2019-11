Magnifieke Foster kan goede generale van Chelsea voor ‘Ajax’ niet afwenden

Chelsea heeft zaterdagavond de vijfde opeenvolgende overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Watford won de ploeg van trainer Frank Lampard met 1-2, na doelpunten van Tammy Abraham en Christian Pulisic. Het was de laatste wedstrijd voor het weerzien met Ajax, dinsdagavond in de Champions League. Mede door de uitblinkende keeper Ben Foster, die in de blessuretijd bijna nog scoorde, bleef Watford in de wedstrijd en na een late aansluitingstreffer werd het nog even spannend op Vicarage Road. Niettemin stijgt Chelsea naar de derde plek in de Premier League en blijft Watford onderaan staan met vijf punten.

Watford is dit seizoen als enige nog zonder overwinning in de Premier League en het werd al gauw duidelijk dat daar tegen Chelsea geen verandering in zou komen. Daryl Janmaat en consorten stonden al binnen vijf minuten op achterstand tegen de stadsgenoot. Het was een schitterend doelpunt van Chelsea: een weergaloze bal van Jorginho werd knap afgerond door Abraham. Vanaf het middenveld stuurde Jorginho de bal met een curve langs de defensie van Watford en Abraham wipte het leer vervolgens over de uitgekomen Foster. Abraham voerde zijn seizoenstotaal op naar negen doelpunten en staat daarmee op gelijke hoogte met Sergio Agüero en Jamie Vardy.

Het was aan meerdere prachtige reddingen van Foster te danken dat Chelsea de score niet verder uitbouwde. Na een geblokkeerd schot van Mason Mount kreeg Abraham de bal perfect voor de voeten, maar Foster pareerde zijn inzet met de vingertoppen. Even daarna strekte hij zich volledig om een diagonale kopbal van Pulisic, na een corner van Willian, uit de verre hoek te houden. Met een geplaatst schot van Willian, na een klein halfuur, kende Foster weinig moeite. Op slag van rust kreeg Foster zijn vingers nog net tegen een schot van Mount, vanaf een meter of twintig, en via de keeper belandde de bal tegen de lat.

Enkele minuten na het begin van de tweede helft moest Foster zich opnieuw onderscheiden, na een volley van Willian, en opnieuw had hij een knappe redding in huis. Maar Chelsea beloonde zichzelf uiteindelijk toch voor de goede start van het tweede bedrijf. Willian stoomde op door het midden en bediende Abraham aan zijn rechterzijde. De aanvaller vond Pulisic, voor wie het een koud kunstje was om van dichtbij af te ronden. Chelsea zette Watford vervolgens met de rug tegen de muur; met zijn voet voorkwam Foster dat Pulisic opnieuw tot scoren kwam. De bezoekers wisten het duel niet in het slot te gooien en daardoor werd het nog spannend.

Tien minuten voor tijd mocht Watford immers aanleggen voor een strafschop. Gerard Deulofeu ging neer over het uitgestoken been van Jorginho en na tussenkomst van de VAR kende arbiter Anthony Taylor een penalty toe, nadat hij het incident aanvankelijk wegwuifde. Deulofeu stuurde Kepa Arrizabalaga de verkeerde kant op en maakte er 1-2 van. Chelsea probeerde het tempo in de slotfase uit de wedstrijd te halen en dat lukte, al was Watford in de blessuretijd heel dicht bij de gelijkmaker. In de laatste seconde van de wedstrijd kopte uitgerekend Foster van dichtbij tegen collega Arrizabalaga aan. Zodoende begint het team van Lampard met een zege op zak aan de voorbereiding voor het duel met Ajax van dinsdag. In Amsterdam won Chelsea reeds met 0-1.