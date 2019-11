Guardiola straft tijdrekken genadeloos af en sneert naar Liverpool-matchwinner

Manchester City kwam zaterdagmiddag op eigen veld met de schrik vrij tegen Southampton. The Citizens keken op eigen veld lang tegen een 0-1 achterstand aan, maar in de laatste twintig minuten zorgden Sergio Agüero en Kyle Walker toch nog voor opluchting in het Etihad Stadium: 2-1. Josep Guardiola baarde in de slotfase opzien door de bank van Southampton te provoceren én sneerde na afloop naar Sadio Mané.

Nadat Southampton in de dertiende minuut van de wedstrijd op voorsprong was gekomen dor een doelpunt van James Ward-Prowse, nam de ploeg van manager Ralph Hasenhüttl regelmatig zijn tijd om het spel te hervatten. Het tijdrekken van Southampton leidde tot grote frustratie bij Guardiola, die in de absolute slotfase, nadat City op voorsprong was gekomen, zijn gram haalde bij de bank van Southampton.

Guardiola bood bij een ingooi voor Southampton de bal demonstratief aan bij een assistent-trainer van the Saints. Eerder in de wedstrijd, toen Southampton nog met 0-1 leidde, had diezelfde assistent-trainer het spel nog proberen te vertragen. De beelden van Guardiola werden uiteindelijk razendsnel verspreid via social media. De Spaanse oefenmeester was overigens op dat moment vermoedelijk nog in de veronderstelling dat Manchester City ging inlopen op koploper Liverpool.

The Reds keken gelijktijdig op bezoek bij Aston Villa tegen een 1-0 achterstand aan, maar wonnen uiteindelijk toch nog door doelpunten in de 87ste en 94ste minuut. Sadio Mané groeide diep in blessuretijd uit tot matchwinner en had eerder in de wedstrijd geel gekregen vanwege een schwalbe. Guardiola sneerde na afloop tegenover de Engelse media naar de Senegalese aanvaller van Liverpool. "Soms maakt hij schwalbes en soms maakt hij ongelofelijke doelpunten in de laatste minuten. Een talentvolle jongen", zei Guardiola.