‘De bijdrage van De Jong verdwijnt dan net zo snel als suiker in water’

Barcelona leed zaterdag een smadelijke nederlaag bij Levante. Het team van Ernesto Valverde ging met 3-1 onderuit bij Levante en raakt de koppositie in LaLiga mogelijk kwijt aan Real Madrid, indien de hoofdstedelingen van Real Betis winnen. Valverde koos voor een middenveld met onder meer Frenkie de Jong. De Nederlander kon zich in Oost-Spanje niet aan de sportieve malaise onttrekken, maar dat was in de optiek van de media niet geheel zijn schuld.

“De Nederlander werd en wordt soms overrompeld door de omstandigheden”, zo vat AS de wedstrijd van De Jong samen. “Hij kan niet alles in zijn eentje doen en hij kan ook niet overal zijn. Zijn optreden was smetteloos, zowel verdedigend als aanvallend. Hij speelde als defensieve middenvelder tot de entree van Sergio Busquets. Hij doorbrak de linies met zijn kracht en wisselende ritme. Maar als zijn teamgenoten geen handje helpen, verdwijnt zijn voetballende bijdrage net zo snel als suiker in water.”

Sport deelde alleen Nélson Semedo en Lionel Messi een voldoende uit. Beiden kregen een zes, terwijl De Jong een vijf als eindcijfer ontving. Aislado, zo vat de Catalaanse sportkrant de wedstrijd van de Nederlander samen, vrij vertaald als: op een eiland. “Zijn betrokkenheid zorgde ervoor dat hij meer wilde doen dan de bedoeling was en hij kon niet op de hulp van zijn ploeggenoten rekenen om te proberen om de wedstrijd te dirigeren.”

Mundo Deportivo heeft zo zijn bedenkingen bij de verrichtingen van De Jong in Valencia. “Hij was in het eerste uur degene die bij Barcelona de beste indruk maakte, maar er was een belangrijke smet op zijn wedstrijd. Hij accepteerde de opstand van Levante ogenschijnlijk zonder te morren.” Ook Marca vond De Jong ‘de beste middenvelder van Barcelona’. “Hij kon zich echter niet profileren in een wedstrijd die vanuit het perspectief van de machinekamer van Barcelona maar snel vergeten moet worden.”

De Jong krijgt een vijf van ElDesmarque, dat alleen Nélson Semedo een voldoende gaf: een zes. “De Jong moest de rol van Busquets vervullen. Daar had hij moeite mee, ook al deelde hij op bepaalde momenten de lakens uit. Het ontbrak De Jong hoe dan ook aan het beter kunnen controleren van bepaalde situaties.”