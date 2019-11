Mario Been raadt ‘verreweg de beste speler in de Eredivisie’ transfer aan

Hakim Ziyech zou er goed aan doen om een transfer naar het buitenland te overwegen, zo denkt Mario Been. De aanvaller van Ajax bedankte afgelopen zomer voor de mogelijkheid om over te stappen naar Sevilla en bleef actief in de Eredivisie. In Nederland leert hij echter niets meer, stelt Been daags na de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax (2-4).

Ziyech was met zijn voorbereidend werk bij doelpunten van grote waarde in Overijssel. Met een voorzet vanaf de linkerflank stelde hij Quincy Promes in staat om de 0-2 aan te tekenen; later bereidde hij ook de 0-3 en de 2-4 van Neres voor. Hij leverde ook fraaie passes die geen doelpunten opleverden en was dreigend met succesvolle dribbels. Been genoot zaterdag van de ‘weergaloze’ Ziyech en vraagt zich af waar ‘het gaat eindigen’ voor de international van Marokko.

'Het gemak waarmee hij ballen neerlegt’ imponeerde Been. Tegelijkertijd nuanceert de analist het optreden van Ziyech door te benadrukken dat PEC hem ‘geen strobreed’ in de weg legde. Het niveau van de Eredivisie is te laag voor Ziyech, vindt hij. “Je wordt hier niet elke week getriggerd. Hij kreeg zeeën van ruimte tegen PEC Zwolle, maar dat gebeurt in Engeland niet." De discussie richt zich echter ook op de vraag hoe Ziyech zelf aankijkt tegen een transfer.

Jan-Joost van Gangelen wijst erop dat Ziyech jaarlijks 4,5 miljoen euro verdient, meedoet om de titel én in de Champions League speelt. De vraag is dan ook of de smaakmaker van Ajax überhaupt wel wíl vertrekken. “Dat is heel veel geld”, beaamt Been. “Maar je wilt voor jezelf toch ook kijken waar je top ligt? In de Nederlandse competitie leert hij niets meer, en is hij verreweg de beste speler die we hebben. Met Dusan Tadic misschien, al was die gisteren niet in goeden doen. Maar ik denk dat hij sportief gezien nog wel een stap zou willen maken."