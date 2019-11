Walker brengt Etihad Stadium in extase; Willems belangrijk in Londen

Manchester City heeft zaterdag ternauwernood drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Southampton. De regerend kampioen boog een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning, na een late treffer van Kyle Walker. Het leek een kostbare overwinning te worden in de titelstrijd, omdat Liverpool afstevende op puntenverlies bij Aston Villa, maar de koploper won in extremis met 1-2. Daardoor bedraagt het verschil op de ranglijst nog altijd zes punten. Sheffield United boekte een 3-0 zege op Burnley en klimt naar de verdienstelijke zesde plek, terwijl Newcastle United mede door een assist van Jetro Willems zegevierde over West Ham United (2-3).

Manchester City - Southampton 2-1

Het werd een bijzonder frustrerende eerste helft voor Josep Guardiola en de zijnen. Manchester City domineerde bijna 45 minuten lang, maar wist dat overwicht nauwelijks te vertalen in serieuze kansen. Van de veertien doelpogingen die the Citizens afvuurden, was geen enkele tussen de palen. De enige serieuze mogelijkheid die Southampton kreeg, resulteerde wél in een doelpunt. Na twaalf minuten betrad Nathan Redmond vanaf de rechterflank het strafschopgebied. Hij wachtte op aansluiting, zag Stuart Amstrong net buiten het strafschopgebied vrijstaan en bediende zijn ploeggenoot. Doelman Ederson verkeek zich op het schot van Armstrong: hij liet de bal glippen, waardoor James Ward-Prowse de rebound van dichtbij kon binnenwerken.

Southampton verdedigde de voorsprong met man en macht. Door voortdurend schoten te blokkeren en ballen de tribunes in te jagen hielden de bezoekers lange tijd stand in het Etihad Stadium. Het duurde na de rust lang voordat Manchester City goede kansen creëerde om de score in evenwicht te brengen, maar twintig minuten voor tijd sloeg de thuisploeg toch toe. Walker was tot aan de achterlijn mee opgekomen, leverde een strakke voorzet over de grond en vond Sergio Agüero in het strafschopgebied. De Argentijn verlengde de bal met succes: 1-1. Doelman Alex McCarthy voorkwam dat Bernardo Silva er 2-1 van maakte, maar drie minuten voor tijd zorgde Walker voor de verlossing. Na een voorzet van Angeliño ging McCarthy onder de bal door, en stond Walker op de goede plek om optimaal te profiteren.

West Ham United - Newcastle United 2-3

Het team van Steve Bruce ging met een 0-2 voorsprong de rust in, maar een voordelige marge van vier of vijf doelpunten had ook niet misstaan. Allan Saint-Maximin en Miguel Almirón misten grote kansen en Jonjo Shelvey raakte de lat. Tussendoor scoorden Ciaran Clark en Federico Fernandez met het hoofd, laatstgenoemde op aangeven van Jetro Willems. Bij elke aanval van the Magpies maakte de ploeg van Manuel Pellegrini een onzekere indruk. Zes minuten na rust viel de 0-3: keeper Roberto faalde bij een vrije trap van Shelvey. West Ham kwam te laat terug in de wedstrijd. Na een lage corner van Sébastien Haller in de 73e minuut werkte Martin Dubravka de bal richting Fabián Balbuena, die dankbaar profiteerde. Het bleef daarna bij de 2-3 van Robert Snodgrass in de slotminuten.

Sheffield United – Burnley 3-0

Sheffield United had de overwinning te danken aan een felle eerste helft, waarin het eigenlijk al op een 5-0 voorsprong had kunnen komen. De schade bleef enigszins beperkt voor Erik Pieters en consorten, maar toch zocht Burnley met een kater de kleedkamer op. Twee van de treffers vielen immers in de laatste minuten voor de pauze: John Lundstram vond de rechterhoek na voorbereidend werk van Lys Mousset, waarna laatstgenoemde ook de 3-0 van John Fleck voorbereidde. De score was na zestien minuten geopend door Lundstram, die ook toen werd gevonden door Mousset. In de rust werd Pieters geslachtofferd voor de zwakke eerste helft: hij maakte plaats voor Charlie Taylor. Burnley speelde geen zwakke tweede helft en had meer balbezit dan Sheffield United, maar daar deden de bezoekers te weinig mee om de spanning terug te brengen.