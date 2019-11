Barcelona verlaat Valencia met schaamrood op de kaken

De zegereeks van Barcelona is ten einde. Na zeven opeenvolgende overwinningen in alle competities leed het team van trainer Ernesto Valverde zaterdag een 3-1 nederlaag bij Levante. De club uit Valencia slaagde erin om alle doelpunten in slechts acht minuten tijd te maken. Frenkie de Jong stond in Valencia negentig minuten binnen de lijnen. Real Madrid kan zaterdagavond de koppositie in LaLiga overnemen als Real Betis wordt verslagen.

Barcelona ging met een minimale voorsprong de rust in, maar over de openingstreffer zal nog volop gesproken worden. Het was Levante dat goed begon en enkele gevaarlijke situaties creëerde, maar naarmate het duel vorderde kwamen de Catalanen ietwatbeter in de wedstrijd. Na een half uur spelen kreeg Antoine Griezmann de beste kans tot op dat moment: doelman Aitor Fernández keerde de inzet van de Fransman met zijn voet.

Luttele minuten later verscheen de 0-1 op het scorebord. Na een overtreding van Jorge Miramón op Griezmann wees de arbiter naar de stip: Messi gaf Aitor geen schijn van kans en scoorde voor het vijfde duel op rij. Het was de arbitrage en de VAR echter ontgaan dat Griezmann buitenspel stond toen hij de bal van Nélson Semedo kreeg aangespeeld. Op slag van rust voorkwamen Miramón en Aitor dat Messi voor een tweede keer kon scoren. Luis Suárez was op dat moment al met een blessure vervangen door Carles Pérez.

Levante zorgde in de tweede helft met drie doelpunten in slechts acht minuten tijd voor de ommekeer. Na een fout in de defensie kon José Campaña na voorbereidend werk van Borja Mayoral en José Luis Morales voor de 1-1 zorgen. Niet veel later zorgde Mayoral met een schot van een meter of 25 ervoor dat het Ciutat de Valencia van vreugde explodeerde. Marc-André ter Stegen raakte de bal nog wel aan, maar niet voldoende: 2-1.

Levante gooide het duel in de 68e minuut in het slot. Een afgeslagen bal kwam voor de voeten van Nemanja Radoja, die zag hoe zijn inzet door Sergio Busquets van richting werd veranderd en Ter Stegen kansloos liet. Een kwartier voor tijd leek Messi op schitterende wijze de aansluitingstreffer te hebben gemaakt, maar het doelpunt werd wegens buitenspel van Griezmann afgekeurd. In de slotminuten kreeg zowel Levante als Barcelona nog grote kansen op een doelpunt, maar het scorebord kwam niet meer in beweging.