Lopetegui verrast De Jong en Gudelj vlak voor kraker met Atlético Madrid

Sevilla begint zaterdagavond met Luuk de Jong en Nemanja Gudelj in de basis aan de topper in eigen huis tegen Atlético Madrid. Het Nederlandse duo krijgt enigszins verrassend het vertrouwen van trainer Julen Lopetegui. De Jong moest in de drie laatste competitiewedstrijden van Sevilla Javier Hernández telkens voorrang verlenen in de punt van de aanval, maar krijgt vanavond weer een kans van Lopetegui. Voor Gudelj is het pas zijn eerste basisplaats dit seizoen in LaLiga.

Vooral De Jong komt zijn basisplaats enigszins uit de lucht vallen. De international van het Nederlands elftal leek de concurrentiestrijd voorin definitief verloren te hebben van Hernández, maar laatstgenoemde moet vanavond weer genoegen nemen met een plek op de reservebank. Op het middenveld van Sevilla is Gudelj basisspeler, doordat Fernando geschorst is.

Bij Atlético Madrid ontbreekt João Félix nog altijd vanwege een blessure. Diego Costa is niet geblesseerd of geschorst, maar simpelweg gepasseerd: Diego Simeone geeft voorin de voorkeur aan Álvaro Morata en Ángel Correa. Morata is momenteel de man in vorm bij Atlético Madrid: hij wist in zijn drie laatste wedstrijden telkens te scoren.

Opstelling Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Gudelj, Banega, Franco Vázquez, Óliver Torres; Ocampos, De Jong

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas Partey, Saúl, Lemar; Correa, Morata