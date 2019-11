Justin Kluivert wint door racisme ontsierde topper met AS Roma

AS Roma heeft zaterdagmiddag zeer goede zaken gedaan in de top van de Serie A. Met Justin Kluivert 77 minuten binnen de lijnen won het elftal van trainer Paulo Fonseca op eigen veld met 2-1 van concurrent Napoli. Door de derde competitiezege op rij is Roma met 22 punten uit 11 duels opgeklommen naar een derde plaats in de Serie A; Napoli staat met 18 punten uit 11 wedstrijden enigszins teleurstellend zevende. Het duel in het Stadio Olimpico werd in de tweede helft ontsierd én tijdelijk stilgelegd vanwege racistische spreekkoren jegens Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly.

Beide teams kwamen afgelopen woensdag in actie tijdens de midweekse speelronde in de Serie A. Roma won met 0-4 bij Udinese, terwijl Napoli op eigen veld remiseerde tegen Atalanta (2-2). De Romeinen werden in Udine op het juiste spoor gezet door Nicolò Zaniolo en de begaafde middenvelder hielp het elftal van Fonseca ook vanmiddag aan een voortvarende start. Zaniolo brak de wedstrijd na negentien minuten voetballen open, door vanbinnen het strafschopgebied verwoestend de bovenhoek te vinden: 1-0.

Kort erna kreeg Roma, waar Kluivert opnieuw kon rekenen op een basisplaats, een uitgelezen mogelijkheid om zijn voorsprong te verdubbelen. Aleksandar Kolarov mocht na een handsbal van José María Callejón aanleggen voor een strafschop, maar zijn inzet werd vervolgens gekeerd door Alex Meret. De penalty schudde Napoli wakker. Het team van Carlo Ancelotti ging beter voetballen en kreeg in het restant van de eerste helft met name via Arek Milik uitstekende mogelijkheden om de score weer in evenwicht te brengen. Eerst voorkwam Chris Smalling op de doellijn een doelpunt van Milik en de Poolse spits had op slag van rust ook nog de pech dat zijn kopbal de lat trof. In totaal raakte Napoli in de eerste helft tweemaal de lat: het aluminium zat ook een doelpunt van Piotr Zielinski in de weg.

Na tien minuten spelen in de tweede helft breidde Roma zijn voorsprong uit. Na ditmaal een handsbal van Mário Rui in de eigen zestien was het ditmaal Jordan Veretout die oog in oog met Meret zijn zenuwen wél in bedwang hield: 2-0. Ancelotti reageerde vrijwel onmiddellijk met het inbrengen van Hirving Lozano voor Callejón en even later loste Fernando Llorente Dries Mertens voorin af. Het duel verliep zo naar wens voor Roma, maar toch liet de aanhang van de thuisploeg zich in de tweede helft van zijn slechtste kant zien. Koulibaly was het mikpunt van racisme, waardoor de wedstrijd twintig minuten voor tijd even stil werd gelegd door de arbitrage. Na een korte onderbreking was het vervolgens Milik die de spanning in de wedstrijd volledig terugbracht. Hij bracht de aansluitingstreffer op het bord door een voorzet van Lozano binnen te lopen, maar verder dan dat kwam Napoli uiteindelijk niet meer, ondanks dat Roma het duel met tien man eindigde door een rode kaart in blessuretijd voor Mert Cetin