Vernietigend betoog bij Ziggo Sport: ‘Viergever zou het niet minder doen’

Manchester United liet zaterdagmiddag op bezoek bij Bournemouth (1-0) voor de achtste keer in elf wedstrijden punten liggen in de Premier League. De Engelse grootmacht kwam in de slotfase van de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Joshua King en kwam dat uiteinelijk niet meer te boven. Recordaankoop Harry Maguire krijgt er na afloop bij Ziggo Sport van langs.

Analist Jan van Halst heeft met verbazing zitten kijken naar het spel van Maguire, die afgelopen zomer voor ongeveer 87 miljoen euro door United werd opgepikt bij Leicester City en daarmee uitgroeide tot de duurste verdediger aller tijden. "Hij heeft de draaicirkel van een vrachtwagen", laat de oud-middenvelder van onder meer FC Twente en Ajax weten in niet mis te verstane woorden.

Van Halst veronderstelt dat Maguire vanwege zijn gebrek aan snelheid en wendbaarheid een negatieve invloed heeft op de rest van de United-defensie. "Als verdediging ga je ook niet zo snel naar voren toe, als je zo'n speler achter je hebt lopen. Zo snel en wendbaar is hij niet, het valt gewoon op", vindt de analist. Presentator Bas van Veenendaal merkt op dat Aaron Wan-Bissaka, een andere topaankoop van United tijdens de laatste transferperiode, er niet goed uitzag bij het doelpunt van Bournemouth, door King onvoldoende te dekken.

"Hij ging wel in de fout bij de goal, maar hij heeft het dit seizoen nog wel redelijk gedaan", repliceert Van Halst. "Maar van Maguire mag je echt wel wat verwachten, gezien het transferbedrag dat voor hem betaald is. Je ziet geen enkele toegevoegde waarde van hem. Ik kan me niet voorstellen dat Nick Viergever het minder zou doen. Je hebt spelers die fitter en sneller zijn. Hij deed het bij Leicester natuurlijk prima. Misschien heeft het ook wel te maken met de druk bij Manchester United. Ook spelers als Lindelöf en Fred verzanden tot middelmatige, meehobbelende spelers."