Man United lijdt vierde nederlaag en ziet Aké en consorten passeren

Manchester United is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om te winnen van Bournemouth. Nathan Aké, die de negentig minuten volmaakte, en zijn ploeggenoten waren in eigen huis zelfs met 1-0 te sterk voor de manschappen van Ole Gunnar Solskjaer en passeren United zodoende op de ranglijst. Bournemouth stijgt met zestien punten uit elf wedstrijden naar plek zes en heeft nu drie punten meer dan Manchester United, dat alweer zijn vierde nederlaag van het seizoen leed. Crystal Palace staat met vijftien punten tussen de twee ploegen in op de zevende positie.

Manchester United won in zijn afgelopen wedstrijden van Norwich City en, in de EFL Cup, van Chelsea, terwijl er gelijkgespeeld werd tegen koploper Liverpool. Ondanks deze goede resultaten van de laatste weken gingen the Red Devils zaterdagmiddag met een achterstand de rust in. Nadat Andreas Pereira namens de bezoekers nog de eerste kans mocht noteren en Anthony Martial na een halfuur spelen een penalty mee hoopte te krijgen, was het op slag van rust aan de overkant toch raak.

Een voorzet van Adam Smith bereikte Joshua King in de zestien, waarna hij de bal met de borst kon controleren en erin slaagde om Aaron Wan-Bissaka van zich af te houden. Zijn schot uit de draai was David de Gea vervolgens te machtig. Manchester United moest zodoende na de onderbreking op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Bournemouth dat het gevaarlijkst was. Een schot van Ryan Fraser werd al snel onschadelijk gemaakt door De Gea, die een klein halfuur voor tijd ook in actie moest komen nadat een via Callum Wilson en King lopende aanval voor problemen in de defensie van de bezoekers zorgde.

Manchester United had in de laatste twintig minuten eveneens moeite om een vuist te maken op Dean Court en kwam een kwartier voor tijd bijna verder op achterstand door toedoen van Harry Wilson. De Gea voorkwam met wederom een goede redding erger voor zijn ploeg. Invaller Mason Greenwood kreeg vervolgens met nog ruim vijf minuten te gaan nog een uitgelezen kans om wat terug te doen namens de club uit Manchester, maar zijn poging eindigde op de paal.