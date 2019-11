Barcelona start mét Frenkie de Jong én opvallende linkerverdediger

Barcelona speelt zaterdag in LaLiga in de uitwedstrijd tegen Levante mét Frenkie de Jong in de basis. Jordi Alba en Sergio Busquets zijn de meest opvallende afwezigen in de elf van trainer Ernesto Valverde. De beslissing om stand-in Junior Firpo desondanks buiten de wedstrijdselectie te houden, zorgt in voetbalminnend Spanje voor vraagtekens.

Spaanse media verzekeren dat Alba niet okselfris is en de linksback daarom op de bank begint. Valverde wil de Spaans international reserveren voor het naderende Champions League-duel met Slavia Praag. De beslissing om rechtsback Nélson Semedo tegen Levante als linksback te laten starten én zomeraankoop Junior Firpo op de tribune te zetten, kan op veel onbegrip van sociale media-gebruikers rekenen.

De defensie van Barcelona in het Ciutat de Valencia bestaat uit Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet en Semedo, met Marc-André ter Stegen op doel. Het middenveld wordt in Valencia gevormd door De Jong, Arthur en Arturo Vidal. Laatstgenoemde start op de plek van Busquets. Lionel Messi, Luis Suárez en Antoine Griezmann nemen in de aanval plaats.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Nélson Semedo; Arthur, De Jong, Vidal; Messi, Luis Suárez en Griezmann.