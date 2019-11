Valencia en Jasper Cillessen zetten in Barcelona punt achter slechte reeks

Valencia heeft zaterdag de eerste overwinning in bijna een maand tijd geboekt. Het team van trainer Albert Celades boekte dankzij een laat doelpunt van Maxi Gómez een zwaarbevochten zege bij Espanyol, na drie remises en een nederlaag in alle competities: 1-2. Door de driepunter in Catalonië is Valencia, dat een Champions League-thuisduel met Lille wacht, voorlopig op een achtste plaats in LaLiga terug te vinden.

In de eerste 45 minuten bepaalde een dynamisch Espanyol de toon van de wedstrijd. Op een paar momenten na domineerde de thuisploeg de eerste helft, terwijl Valencia ondanks een goed begin in aanvallend opzicht niet in staat was om voor gevaar te zorgen en de defensie van los Che bijzonder passief overkwam.

Jasper Cillessen voorkwam na zes minuten spelen met een goede redding dat een schot van Sergi Darder de 1-0 betekende. Na een half uur verscheen alsnog de 1-0 op het scorebord, na een handsbal van Geoffrey Kondogbia in het strafschopgebied. Marc Roca ging achter de bal staan en stuurde Cillessen de verkeerde hoek in. Van de vijf strafschoppen die Valencia dit seizoen tegen kreeg, ontstonden liefst vier uit een handsbal.

In de tweede helft zocht Valencia meer het doel van Diego López op en de inspanningen leken na nog geen tien minuten beloond te worden. De VAR ging niet mee in een strafschop na een overtreding van Darder op Mouctar Diakhaby, omdat laatstgenoemde even daarvoor hands maakte. Espanyol kwam vervolgens beter in de wedstrijd en was middels een schot van Victor Sánchez dicht bij een tweede doelpunt.

Valencia kreeg twintig minuten voor tijd alsnog een strafschop, na een duwtje van Victor Gómez jegens Rodrigo. López raadde de intenties van Dani Parejo, maar de inzet was te precies en hard: 1-1. De gelijkmaker veranderde de verhoudingen compleet: Valencia zette Espanyol vast op eigen helft, had meermaals uitzicht op een doelpunt en sloeg elf minuten voor tijd toe. Na voorbereidend werk van Rodrigo kopte Gómez bij de eerste paal de 1-2 achter López en dat was meteen het laatste wapenfeit.