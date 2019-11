‘Als Cristiano Spaans of Engels was geweest, hadden ze dit nooit gedaan’

Cristiano Ronaldo won, naast een prijzenkast vol met andere individuele trofeeën, in de afgelopen jaren vijfmaal de Ballon d’Or. De aanvaller van Juventus is daarmee samen met Lionel Messi recordhouder en hoort voor dit jaar ook bij de grote favorieten voor winst van de onderscheiding. Als het aan zijn moeder Dolores Aveiro ligt, had Ronaldo in de afgelopen jaren echter nog meer Gouden Ballen gewonnen.

“Er is sprake van een maffia, dat is het goede woord om het te definiëren. Ja, er is een maffia in de voetballerij. Als er geen voetbalmaffia was geweest, zou mijn zoon meer internationale prijzen gewonnen hebben. Als je kijkt naar alles wat er gebeurd is, zal je je realiseren dat het vanwege de maffia is”, liet Aveiro door de Portugese pers optekenen tijdens een evenement op Ronaldo’s geboorte-eiland Madeira.

Bonucci: 'Duidelijk dat Cristiano Ronaldo een belangrijke schakel is'

“Als hij Spaans of Engels was geweest, hadden ze nooit gedaan wat ze hem nu hebben aangedaan. Maar aangezien hij Portugees is en van Madeira komt… nou ja, dan krijg je dit soort dingen”, ging zij verder. Als het aan Aveiro ligt, mag Ronaldo later dit jaar zijn zesde Ballon d’Or in ontvangst nemen: “Ik weet niet of hij zal winnen, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk dat hij het verdient, gezien alles wat hij gepresteerd heeft in het afgelopen seizoen.”

De moeder van Ronaldo is niet de eerste die de sterspeler van La Vecchia Signora bijspringt wat betreft de invloed van de vermeende ‘voetbalmaffia’. Zus Elma liet afgelopen jaar al in niet mis te verstane bewoordingen haar onvrede blijken toen Luka Modric de Ballon d’Or mee naar huis mocht nemen: “Helaas is dit de wereld waarin we leven, verrot, met een maffia en dat klotegeld. De kracht van God is echter veel groter dan al deze rot. God heeft zijn tijd nodig, maar hij faalt nooit”, schreef zij destijds op Instagram.