‘Stengs laat wekelijks zien dat hij niet minder is dan Berghuis’

Calvin Stengs is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal en dat doet AZ-scout Marcel Looij goed. De talentvolle buitenspeler viel op als jeugdspeler van Haarlem. “Michel Doesburg, toenmalige Hoofd Jeugdscouting van AZ, had mij gevraagd om hem te bekijken”, vertelt Looij in gesprek met De Telegraaf.

Stengs speelde in de D2 toen hij werd bekeken door Looij. “Hij viel direct op”, herinnert hij zich. “Calvin was een jaar jonger dan de rest, maar speelde veel slimmer. Hij was een iel ventje, wat hij nog steeds een beetje is, maar hij wist daar goed raad mee. Zijn inzicht was fenomenaal, net als zijn steekballetjes en zijn manier van vrijlopen. En hij wist uit de duels weg te blijven. Hij leek toen al op de voetballer die hij nu is.”

Stengs doorliep de jeugdopleiding van AZ, met zijn doorbraak tegen FC Groningen in de play-offs van het seizoen 2016/17 als gevolg. In de zomer van 2017 kwam Arne Slot als assistent van John van den Brom bij de Alkmaarders terecht. “In de voorbereiding beseften we hoe goed hij echt was. Maar in het allereerste competitieduel bij PSV raakte hij zwaar geblesseerd”, vertelt Slot. “Ik zie hem nog zitten met zijn krukken, vlak voor al zijn operaties. De liefhebber in mij huilde, maar het deed extra pijn omdat hij zo’n fijne jongen is.”

Na zijn zware knieblessure had Stengs de tijd nodig om te herstellen. Slot beschrijft het als ‘een worsteling’. “Calvin wilde heel graag bewijzen dat hij het nog had, vooral voor zichzelf. Als staf wisten wij dat hij tijd nodig had, vanwege de duur van zijn herstel. Maar op de training zagen we dat zijn niveau er aan zat te komen”, aldus de hoofdtrainer van AZ. Dit seizoen blinkt Stengs haast wekelijks uit. “Ik denk dat de bondscoach de wedstrijden tegen Manchester United, PSV en Feyenoord heeft gezien. Calvin speelde goed tegen de spelers met wie hij concurreert.”

“Hij laat wekelijks zien dat hij niet minder is dan Berghuis. Als hij niet geblesseerd was geraakt, had hij vorig seizoen al in Oranje gestaan”, vult Looij aan. “Hij heeft nooit gezeurd toen hij vorig maand niet werd geselecteerd, al vonden kenners dat hij er bij had moeten zitten. Calvin bleef gewoon vol gas geven. Als hij straks debuteert, zal ik ongelooflijk trots zijn. Het is een bekroning voor wat ik tien jaar geleden al zag.”