Zaterdag, 2 November 2019

Serie A-middenmoter biedt Ibrahimovic megacontract

Atl├ętico Madrid is in gesprek met tienersensatie Reinier. De zeventienjarige aanvallende middenvelder speelt nu nog bij Flamengo, dat afgelopen zomer nog een bod van dertig miljoen euro uit Engeland weigerde (AS)

Juventus is bezig Wojciech Szczesny langer te binden. De Italiaanse grootmacht wil de doelman tot medio 2024 vastleggen, waarbij de Pool vierenhalf miljoen euro per jaar kan gaan opstrijken. (La Gazzetta dello Sport)

Bologna-voorzitter Joey Saputo heeft groen licht gegeven voor een contractaanbieding voor Zlatan Ibrahimovic. De spits kan bij de club uit de Serie A een contract voor achttien maanden tekenen, goed voor een bedrag van acht miljoen euro. (Corriere dello Sport) De spits kan bij de club uit de Serie A een contract voor achttien maanden tekenen, goed voor een bedrag van acht miljoen euro.

Niet alleen Tottenham Hotspur en Arsenal strijden om de krabbel van Alex Grimaldo. Ook Napoli heeft interesse in linksback van Benfica, die wordt getaxeerd op veertig miljoen euro. (A Bola)

AS Roma is bereid vijftien miljoen euro te bieden aan Manchester United voor Chris Smalling. De momenteel gehuurde verdediger kan in Rome een vijfjarig contract ondertekenen. (The Guardian)