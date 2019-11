Oranje Leeuwin steunt staking: ‘Duizend euro bruto per maand voor veertig uur’

De voetbalsters in de Liga Iberdrola, de Spaanse variant van de Eredivisie voor vrouwen, staken in het weekend van 16 en 17 november vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden waar sommige speelsters mee te maken hebben. Oranje-international Merel van Dongen speelt bij Real Betis en steunt haar Spaanse collega’s. Het verschil in contracten tussen de top en de onderkant van het rechterrijtje is groot, zo laat de 26-jarige verdediger weten.

Van Dongen is een van de Nederlandse internationals die haar brood verdient in Spanje. In gesprek met De Telegraaf benadrukt ze dat bij haar club alles goed geregeld hebben. “Ik wil vooral solidair zijn met de meiden die het slecht hebben”, vertelt de ex-speelster van onder meer Ajax tegenover het dagblad. “Er is een aantal clubs dat zo weinig betaalt, dat speelsters niet kunnen leven van de sport. Sommigen moeten elk dubbeltje wel vier keer omdraaien.”

Het is volgens Van Dongen voor sommige speelsters in Spanje onmogelijk om te leven van het bestaan als prof. “Voor duizend euro bruto in de maand kan een club niet verwachten dat een speelster elke dag van de week en in totaal veertig uur beschikbaar is. Zeker niet als diegene een contract voor twintig uur heeft”, zo klinkt het. “Ik vind het vreselijk dat meiden door dit soort contracten hun ouderlijk huis niet kunnen verlaten, niet kunnen studeren of niet kunnen werken naast het voetbal.”

Van Dongen legt uit dat sommigen bij een zwangerschap of een blessure minder uitbetaald krijgen. Soms kan het contract zelfs stopgezet worden. De vakbond en clubs hebben inmiddels achttien vergaderingen achter de rug, waarbij de speelsters hopen op betere voorwaarden zoals een minimum jaarsalaris van zestienduizend euro (fulltime) en een minimum aantal uren (0,75 fte). “De grote clubs kunnen gemakkelijk tekenen, maar committeren zich aan de kleinere clubs. Die willen niet akkoord gaan omdat het vrouwenvoetbal hen nog ’te weinig oplevert’. Mijn tegenargument is dat een competitie zich niet kan ontwikkelen zonder investeringen. Voor de professionalisering van het voetbal is een cao daarom heel belangrijk”, aldus Van Dongen.