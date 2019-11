‘Overmars verwacht weinig spectaculaire winterse transferperiode’

Erik ten Hag hoeft in januari niet te rekenen op de komst van een of meerdere nieuwe spelers. Volgens De Telegraaf houdt directeur voetbalzaken Marc Overmars de komende transferperiode de hand op de knip. Meerdere zaakwaarnemers hebben te horen gekregen dat Ajax in principe geen spelers zal aantrekken.

Volgens de krant zal er alleen geschakeld worden wanneer er de komende maanden een belangrijke speler langdurig geblesseerd raakt. Ook wanneer een buitenkansje zich voordoet is het niet uit te sluiten dat Overmars toch zal handelen op de markt. Hoewel Ajax een rustige winterse transferwindow staat te wachten, zitten de scouts van de Amsterdammers niet stil.

De scouts hebben het vizier al op volgend seizoen gericht. Hoofdscout Henk Veldmate heeft onlangs een reis naar Brazilë achter de rug en momenteel zoekt hij naar talent in Mexico. Aan het einde van het jaar reist Veldmate nog af naar Argentinië, terwijl andere scouts zich op de toekomst hebben gericht. Michel Doesburg, Hans van der Zee en Roy Wesseling zijn namens Ajax bij het WK Onder-17 aanwezig in de zoektocht naar nieuw talent.

Ajax scoutte de afgelopen jaren veelvuldig in Zuid-Amerika, terwijl de Amsterdammers in de jaren daarvoor juist actief was in Scandinavië. Overmars bevestigde vrijdag in dezelfde krant dat de club niet alleen in Zuid-Amerika rondkijkt. “Scouten in Denemarken of België kan bijvoorbeeld heel succesvol zijn, dat doen we dan ook nog steeds.”