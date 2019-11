Ajax komt met late mededeling en krijgt definitief nul op het rekest

Ajax moet het dinsdagavond tijdens het Champions League-duel met Chelsea definitief stellen zonder uitsupporters. De Amsterdamse club laat vrijdagavond laat via de officiële kanalen weten dat het ingestelde beroep tegen de straf van de UEFA niets heeft uitgehaald.

Ajax werd bestraft vanwege 'wanordelijkheden en vernielingen' tijdens het uitduel met Valencia (0-3 winst). Daarbij werd een voorwaardelijke straf omgezet in een definitieve wedstrijd zonder uitpubliek, plus een geldboete. Ook werd opnieuw een proeftijd van één jaar voor weer een wedstrijd zonder uitfans opgelegd. Ajax herkent zich geenszins in de lezing van de UEFA dat de supporters zich in Valencia hebben misdragen en gaat in beroep.

De Amsterdamse club laat nu echter weten dat het beroep niets heeft uitgehaald. "De voorwaardelijke straf van een jaar – opgelegd na de uitwedstrijd bij Benfica van vorig seizoen – is namelijk onvoorwaardelijk geworden. Daarbovenop is wederom een voorwaardelijk straf voor 1 wedstrijd zonder uitsupporters bij nieuwe wanordelijkheden gekomen, met een looptijd van een jaar. De 2 opgelegde geldboetes blijven gehandhaafd", zo wordt er toegelicht op de clubsite.