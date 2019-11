Grote boosheid bij Blind en Ziyech: ‘Het kan fataal zijn op dit niveau’

Ajax won vrijdagavond met 2-4 op bezoek bij PEC Zwolle en boekte zo de tiende overwinning in twaalf competitiewedstrijden. In de tweede helft brachten de Amsterdammers zichzelf in moeilijkheden, door met een man minder een doelpunt te incasseren. Mustafa Saymak bracht de 2-3 op het scorebord op het moment dat Edson Álvarez geblesseerd aan de zijlijn stond én diens vervanger Ryan Gravenberch nog niet klaar stond om in te vallen. In totaal stond Ajax zes minuten met een man minder op het veld, tot grote woedde van Daley Blind en Hakim Ziyech.

Blind en Ziyech reageerde beiden zichtbaar gefrustreerd doordat de invalbeurt van Gravenberch zo lang op zich liet wachten. Eerstgenoemde stond direct na afloop voor de camera van FOX Sports en erkent dat het moment voor boosheid gorgde. "Ik heb net nog in de kleedkamer gevraagd waarom het zo lang duurde. Het kan fataal zijn op dit niveau, op dit niveau met tien man spelen", vertelt Blind.

Aanvankelijk leek Klaas-Jan Huntelaar de tweede invaller te gaan worden bij Ajax, maar hij kon uiteindelijk weer gaan zitten, toen duidelijk werd dat Álvarez niet verder kon. "Ik weet niet precies wat er gebeurde aan de zijlijn, maar iedereen moet klaar zijn om er in te komen. Laat duidelijk zijn dat dit de volgende keer sneller moet. In het veld zag je ons ook zoeken naar elkaar of er wat ging gebeuren. Natuurlijk is het onnodig om zo'n goal te incasseren. Het kan vaker voorkomen dat je met tien man komt te staan, maar zes minuten is wel erg lang", besluit Blind.

Ook analist Ronald de Boer vond dat de Ajax onnodig lang met een man minder op het veld stond. "Je zag Blind en Ziyech geïrriteerd, zo van: 'Schiet is op joh'. Ajax had in de fase ervoor al twee kansen weggegeven. Het was slecht verdedigd, maar het is ook ongelooflijk dat het zó lang duurde", aldus De Boer. Na de 2-3 van Saymak wankelde Ajax, maar David Neres maakte in de slotfase uiteindelijk aan alle onzekerheid een eind.