NAC Breda, De Graafschap en Cambuur stellen in eigen huis teleur

NAC Breda, De Graafschap en sc Cambuur hebben vrijdagavond puntverlies geleden in de Keuken Kampioen Divisie. Koploper Cambuur kwam in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen NEC, terwijl De Graafschap eveneens met 0-0 gelijkspeelde tegen Excelsior. NAC Breda moest in eigen huis ook genoegen nemen met een punt, na een 1-1 gelijkspel tegen een sterk Go Ahead Eagles. Door de remises blijft het zeer spannend in de top van de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur en De Graafschap staan op 27 punten, NAC op 24 punten.

SC Cambuur - NEC Nijmegen 0-0

De Friezen wilden de eerste positie in de Keuken Kampioen Divisie vasthouden, maar de ploeg van Henk de Jong had vrijdagavond zeer veel moeite om kansen te benutten. Cambuur had vaak de 1-0 op de schoen, maar Mattijs Branderhorst kreeg geen treffer om de oren. Jonathan Okita was namens NEC de gevaarlijkste man, maar de aanvaller kon de mogelijkheden niet omzetten in een doelpunt. Cambuur zocht nog naar de zege, maar een doelpunt bleef uit. NEC pakte zodoende een verdiend punt en blijft meedraaien in de subtop.

NAC Breda - Go Ahead Eagles 1-1

NAC Breda had veel moeite met het bezoek uit Deventer, dat veel kansen kreeg in de eerste helft. In het Rat Verlegh Stadion viel in de eerste helft echter geen goal te noteren. Halverwege de tweede helft kwam het sterk spelende Go Ahead op voorsprong. Na een solo van Maekcy Ngombo werd Mael Corboz in stelling gebracht. De Amerikaan faalde vervolgens niet: 0-1. Corboz veroorzaakte daarna echter ook een penalty, die werd benut door Ivan Ilic: 1-1. Beide teams hadden de kans een zege te boeken, maar een derde goal bleef deze wedstrijd uit, mede door goed keeperswerk.

De Graafschap - Excelsior 0-0

In een enerverende eerst helft met veel kansen maakte Excelsior iets meer aanspraak op de voorsprong. De Rotterdammers raakten via Jeffry Fortes en Elias Mar Omarsson het aluminium, terwijl De Graafschap ook enkele mogelijkheden had op een voorsprong. Beide keepers hielden in het eerste bedrijf echter het doel schoon. Na de pauze waren er eveneens kansen over en weer, maar werd er wederom niet gescoord op De Vijverberg. De Graafschap blijft zodoende op de tweede plek steken, met evenveel punten als Cambuur.

FC Den Bosch - Helmond Sport 1-1

Den Bosch kende een bliksemstart. Ruben Rodrigues had zijn ploeg binnen twee minuten op voorsprong gezet en de aanvaller had vlak daarna de kans op 2-0. Rodrigues stuitte echter op doelman Stijn van Gassel, waardoor Helmond Sport een grotere achterstand bespaard bleef. Helmond Sport knokte zich snel in de tweede helft terug via een goal van Guus Joppen: 1-1. Beide teams kwamen daarna niet meer tot een doelpunt, waardoor een puntendeling een feit was.

FC Dordrecht - TOP Oss 1-1

De thuisploeg kwam na een halfuur spelen op voorsprong via Jari Schuurman, die na een goede combinatie met Anass Achahbar raak schoot: 1-0. Even later stond het echter alweer gelijk met een prachtige treffer van Philippe Rommens, die van afstand uithaalde: 1-1. FC Dordrecht moest vervolgens nog een domper incasseren, want Noah Lewis ontving zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. FC Dordrecht leek nog zicht te hebben op drie punten, maar een poging van Renny Smith kwam op de paal terecht.

Telstar - Jong FC Utrecht 2-0

Telstar begon na drie achtereenvolgende overwinningen in alle competities vol vertrouwen aan de ontmoetingen met de Utrechtse beloften en leidde halverwege met minimaal verschil. Benaissa Benamar tekende na negentien minuten voetballen voor het enige doelpunt uit de eerste helft, door na een fraaie individuele actie te scoren. De 2-0 van Reda Kharchouch volgde negen minuten na de theepauze uit een hachelijke situatie voor het doel van de bezoekers.

MVV Maastricht - Almere City 3-2

MVV was vanavond de bovenliggende partij in de eerste helft en leidde halverwege verdiend met 1-0, door een doelpunt na elf minuten spelen van Anthony van den Hurk. Smet op de eerste helft voor de Maastrichtenaren was wel het geblesseerd uitvallen van verdediger Marnick Vermijl op slag van rust. Vlak na rust kwam Almere City op gelijke hoogte via Youri Loen, die snoeihard raak schoot. Daarna gebeurde er lange tijd niets, maar in de laatste tien minuten ontplofte de wedstrijd. Almere City kwam op 1-2 via Niek Vossebelt, maar door een strafschop van Van den Hurk en een eigen goal van Anwar Bensabouh trokken de bezoekers toch nog aan het kortste eind.

FC Eindhoven - Jong AZ 2-1

Jong AZ kreeg in de openingsfase de beste kansen en kwam na een klein halfuur voetballen verdiend op voorsprong. Thijs Oosting benutte een rebound van dichtbij, nadat Eindhoven-doelman Ruud Swinkels in eerste instantie nog een inzet van Tijjani Reijnders had gekeerd. Diezelfde Reijnders had de bezoekers uit Alkmaar nog in de eerste helft op een 0-2 voorsprong kunnen zetten, maar het talent schoot vrij voor Swinkels hoog over. Kort na de onderbreking wist Rigino Cicilia de 1-1 op het scorebord te brengen en diezelfde Cicilia groeide in de slotfase uiteindelijk uit tot matchwinner