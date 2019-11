Ajax vreest voor drietal na uiterst tumultueuze avond in Zwolle

Ajax heeft vrijdagavond op bezoek bij PEC Zwolle de tiende zege in twaalf competitiewedstrijden geboekt. Het elftal van trainer Erik ten Lag leidde na twintig minuten met 0-3 en leek zo af te stevenen op een probleemloze zege, maar PEC kwam uiteindelijk toch nog angstvallig dichtbij: 2-4. De Amsterdammers kwamen ondanks de overwinning niet ongeschonden uit de strijd: Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Donny van de Beek vielen allen geblesseerd uit en lijken twijfelgevallen voor het Champions League-duel van aanstaande dinsdag met Chelsea. Ajax verstevigt zijn koppositie met 32 punten uit 12 duels; achtervolger AZ komt later dit weekend nog in actie tegen FC Twente en heeft 23 punten.

Ajax had aanvankelijk werkelijk niets te duchten van PEC en leek de overwinning binnen elf minuten al veilig te stellen, dankzij twee doelpunten van Quincy Promes. De vleugelaanvaller opende in de zesde minuut de score uit een rebound, nadat doelman Xavier Mous een voorzet van Noussair Mazraoui slecht had verwerkt. Kort erna zorgde hij ook voor de 2-0, ditmaal door geheel vrijstaand raak te koppen na een voorzet vanaf de linkerflank van Hakim Ziyech. Mazraoui was bij Ajax overigens het enige nieuwe gezicht in de basiself: hij verving op de rechtsbackpositie Sergiño Dest, die vorig weekend tegen Feyenoord (4-0 zege) nog de voorkeur kreeg.

Het elftal van Ten Hag stuurde PEC van het kastje naar de muur en kon in de twintigste minuut opnieuw juichen. Ziyech bediende ditmaal David Neres, die vrij opdook voor Mous en uiteindelijk onvoldoende gehinderd werd door de weifelende doelman van de thuisploeg: 0-3. Even later miste Reza Ghoochannejhad een goede kans namens PEC, maar tien minuten voor rust wist het team van John Stegeman alsnog de 1-3 op het scorebord te brengen. Gustavo Hamer ontfutselde Álvarez de bal, waarna de middenvelder van PEC ook Joël Veltman aftroefde en oog in oog met André Onana koelbloedig afrondde. Álvarez was vlak daarvoor bij Ajax ingebracht als vervanger van Martínez, die in de openingsfase een tik op het been had gekregen van nota bene Hamer en uit voorzorg werd gewisseld door Ten Hag.

In de fase tussen het uitvallen van Martínez en de treffer van Hamer kreeg Ajax enkele goede mogelijkheden om verder weg te lopen van PEC, maar uiteindelijk bedroeg de marge bij rust slechts twee. De tweede helft begon vervolgens met direct een grote kans voor Ajax. Ziyech had een heerlijk balletje in huis op Neres, waarna de Braziliaan onzelfzuchtig was en voor het doel oog had voor Dusan Tadic. Diens inzet werd vlak voor de doellijn echter gekeerd door een verdediger van PEC, dat zo enigszins in de wedstrijd bleef en aan de hand van Mustafa Saymak aan een onverwachte comeback werkte.

Saymak ging in de 57ste minuut met de elleboog een duel aan met de zeer onfortuinlijke Álvarez, die bloedend ter aarde stortte. Álvarez moest zich na een lange blessurebehandeling uiteindelijk laten vervangen door Ryan Gravenberch en in de tussentijd incasseerde Ajax met tien man de 2-3, van nota bene Saymak. De middenvelder van PEC kopte in de doelmond raak na een afgemeten voorzet van Vito van Crooy. Twintig minuten voor tijd liep de schade voor Ajax vervolgens verder op: Van de Beek greep naar zijn hamstring en moest gewisseld worden voor Razvan Marin. De laatste twintig minuten verliepen voor Ajax uiterst tumultueus. PEC zocht vol goede moed naar de gelijkmaker, maar een wonder bleef uiteindelijk uit, mede doordat Neres in de absolute slotfase nog wist te scoren na voorbereidend werk van Ziyech.