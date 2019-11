Dramatische avond Álvarez eindigt na 35 minuten; blessure Van de Beek

De invalbeurt van Edson Álvarez tijdens PEC Zwolle - Ajax heeft slechts 35 minuten geduurd. De Mexicaanse middenvelder werd in de eerste helft bij Ajax ingebracht voor de geblesseerde Lisandro Martínez, maar moest zich vervolgens alweer aan het begin van het tweede bedrijf laten vervangen, na een duel met Mustafa Saymak. Ook Donny van de Beek haalde het einde van de wedstrijd bij Ajax niet: hij moest twintig minuten voor tijd afhaken met ogenschijnlijk een spierblessure.

Saymak kwam in de 57ste minuut met de elleboog in op Álvarez, waarna de middenvelder bloedend ter aarde stortte. De defensieve middenvelder van Ajax werd enige tijd aan het gezicht behandeld door de medische staf van Ajax, maar kon uiteindelijk niet verder. Ryan Gravenberch werd uiteindelijk in de 63ste minuut als vervanger van Álvarez binnen de lijnen gebracht door Ajax-trainer Erik ten Hag. Op het moment dat Gravenberch zich opmaakte voor een invalbeurt, moest Ajax met tien man de 2-3 van Saymak incasseren. Even later moest ook Van de Beek zich laten vervangen door Razvan Marin.

Voor Álvarez was het een ronduit dramatische avond. Hij werd in de eerste helft ingebracht voor Martínez en stond vlak na zijn rentree met slordig balverlies aan de basis van de 1-3 van Gustavo Hamer. Analist Ronald de Boer was in de rust bij FOX Sports vernietigend over het optreden van Álvarez in de eerste helft. "Hij was duidelijk nog niet klaar voor een invalbeurt, of hij is niet gewend aan het gladde kunstgrasveld, want het ziet er heel onbeholpen uit. Hij is heel onzeker en daardoor verloor Ajax de schwung die het had in de eerste dertig minuten. Hij heeft bijna alles fout gedaan. Hij ziet er toch heel onwennig uit op het veld. Heel wankel, alsof hij op schaatsen staat."