Johan Derksen stomverbaasd: ‘Dat is natuurlijk bijzonder onbeschaafd’

Feyenoord besloot deze week in zee te gaan met Dick Advocaat als opvolger van de opgestapte Jaap Stam. De trainer gaat samenwerken met assistenten Cor Pot, John de Wolf en Said Bakkati, nadat Jean-Paul van Gastel, Roy Makaay en Denny Landzaat het veld moesten ruimen. Johan Derksen vindt dat de communicatie van Feyenoord richting laatstgenoemde trio veel beter kon.

De voormalig assistenten bij Feyenoord gaven aan dat ze via de media moesten vernemen dat ze moesten vertrekken. "Dat is natuurlijk bijzonder onbeschaafd", stelt Derksen vrijdagavond bij Veronica Inside. "Feyenoord heeft nu ingegrepen en het was misschien ook wel nodig. Van Gastel zat er lang, maar hij heeft nooit zijn stempel gedrukt."

Advocaat vervangt Stam bij Feyenoord: 'Daarin is hij de beste'

"Stam had duidelijk behoefte aan steun, coaching en advies. Bakkati schijnt het wel goed gedaan te hebben. Heel vervelend dat ze het uit de media moeten horen. Ze hebben toch een perschef bij Feyenoord? Als dat in de krant staat, dan bel je hen direct uit bed en vertel je dat er wat is misgegaan", aldus Derksen. Advocaat gaat waarschijnlijk andere spelers in de basis zetten dan Stam. Bij het duel met VVV-Venlo komende zondag lijkt Jan-Arie van der Heijden, banneling onder Stam, een basisplaats te krijgen, tot verbazing van René van der Gijp.

"Hij is niet voor niets uit de selectie gezet. In de voorbereiding heb ik met Dick een paar keer langs de kant gestaan en toen waren wij er samen uit dat het met Eric Botteghin en Van der Heijden echt niet meer kon. Hij kan natuurlijk wel zeggen dat Marcos Senesi en Edgar Ié niet communiceren en de achterhoede niet neerzetten, maar die jongens hebben al te veel moeite met zichzelf. Ze zijn al blij als ze een bal over drie meter goed kunnen spelen", besluit Van der Gijp over de twee zomeraanwinsten.