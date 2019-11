Edson Álvarez staat sinds een week compleet anders in het leven

Edson Álvarez heeft zeker geen spijt van zijn overstap naar Ajax. De 22-jarige verdediger annex middenvelder verkaste afgelopen zomer naar Amsterdam en heeft het tot op heden erg naar zijn zin in Nederland. Vorige week werd de Mexicaan vader van dochter Mia, maar het was onzeker of Álvarez wel bij de bevalling kon zijn.

De vrouw van Álvarez moest bevallen rond het met 0-1 verloren Champions League-duel met Chelsea, vertelt de zomeraankoop. "Ja, ik ben heel gelukkig. Het heeft mijn leven veranderd", begint Álvarez bij Inside Ajax van Ziggo Sport over de komst van zijn dochter. "Ze is pas een week oud en ze heeft mijn leven volledig veranderd. Ik kijk anders tegen het leven aan."

"Ik wil blijven werken voor haar en haar toekomst, zodat ze het goed heeft en nooit iets tekort zal komen", aldus Álvarez, die uiteindelijk toch wel bij de bevalling van zijn dochter kon zijn. "Ja, ik wist dat ik een hele belangrijke beslissing moest nemen. Mijn vrouw lag namelijk in het ziekenhuis. Ik wist dat ik een belangrijke wedstrijd moest spelen."

Álvarez had de situatie ook besproken met coach Erik ten Hag, die de keuze op zijn beurt bij zijn pupil legde. "De trainer zei dat ik het zelf mocht beslissen en dat hij me zou steunen. Maar ik wist dat de ploeg me nodig had en dat ik moest spelen. Mijn dochter werd 's nachts geboren, dus ik kon er toch bij zijn", besluit de Mexicaans international.