Ten Hag schuift met Ziyech en wijst op revival: ‘Hem móét je opstellen’

Ajax treedt vrijdagavond met Hakim Ziyech als nummer tien aan tegen PEC Zwolle, zo verklapt trainer Erik ten Hag vlak voor de aftrap. De creatieveling vormt het Amsterdamse middenveld samen met Donny van de Beek en Lisandro Martínez. Ten Hag geeft toe dat het positioneren van Ziyech op de nummer tien-positie niet los kan worden gezien van de goede vorm van David Neres.

Neres moest eerder dit seizoen veelvuldig genoegen nemen met een reserverol, maar de laatste weken komt de Braziliaanse vleugelaanvaller weer vaker aan spelen toe. Vorig weekend was hij met een doelpunt en een assist belangrijk voor Ajax in de met 4-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord. "Hakim Ziyech staat op tien. Uiteindelijk moeten de beste spelers spelen en een goede Neres móét je opstellen", zo licht Ten Hag toe voor de camera van FOX Sports.

“In het begin van het seizoen had hij het moeilijk, zat hij niet in zijn goede mood, maar je hebt hem de laatste weken zien groeien. We hebben vorige week ook gezien hoe gevaarlijk hij dan is", vertelt de oefenmeester van Ajax, die toegeeft dat hij 'ook wel kijkt naar de tegenstander'. "Dat speelt ook zeker een rol."

Doordat Ten Hag voorin kiest voor Neres, moet Edson Álvarez opnieuw genoegen nemen met een reserverol. De Mexicaan was tot dusver in de grote wedstrijden in de Champions League een zekerheidje op het middenveld. FOX Sports-verslaggever Milan van Dongen vraagt zich af of Ten Hag het aanstaande dinsdag tegen Chelsea ook aandurft om aan te treden met de aanvallende basiself van vanavond. "Ja, waarom niet?", repliceert de Ajax-trainer veelzeggend.