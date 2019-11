Arsenal-fans enthousiast: ‘Moeilijk accepteren dat je je beste speler verkoopt’

Arsenal contracteerde afgelopen zomer zes nieuwe spelers, maar allicht de meest veelbelovende aanwinst maakt op dit moment nog helemaal geen deel uit van de selectie van the Gunners. William Saliba werd door Arsenal voor ongeveer dertig miljoen euro overgenomen van Saint-Étienne en vervolgens weer onmiddellijk verhuurd aan de Franse club. De Londense club lijkt met de achttienjarige centrumverdediger in elk geval goud in handen te hebben, zo laat diens huidige trainer Claude Puel vrijdag doorschemeren.

Puel laat zich in een interview met L'Équipe opvallend kritisch uit over het beleid van zijn huidige werkgever. Saint-Étienne richt zich op de transfermarkt voornamelijk op ervaren spelers en werkt dit seizoen na Montpellier en SCO Angers met de oudste selectie van de Ligue 1 (gemiddelde leeftijd van 27,2 jaar). De laatste weken zijn de resultaten in de Franse competitie zeer behoorlijk met drie zeges en één remise, maar toch zou Puel liever zien dat Saint-Étienne zich meer richt op de jeugd.

"Ik heb er niets over te zeggen, want de laatste jaren zijn de resultaten uitstekend, met onder meer een vierde plaats. Op korte termijn is het prima, maar of het model levensvatbaar is? Ik denk niet dat het een club succesvol kan maken", vertelt Puel, die sinds oktober de scepter zwaait bij Saint-Étienne. Hij werd bij de tienvoudig Frans landskampioen de opvolger van Ghislain Printant, die sinds afgelopen zomer tijdelijk trainer van les Verts was.

Puel heeft zich tot de zomer van 2022 verbonden aan Saint-Étienne en hoopt dat de club wat doet aan zijn transferstrategie. "Ik zou liever zien dat we een jonge speler halen en die helpen groeien, dan dat we een gevestigde speler kopen", vervolgt de ex-coach van onder meer Leicester City. Puel kan het moeilijk verkroppen dat Saint-Étienne zijn jonge spelers verkoopt 'om de schatkist te vullen'. Hij wijst daarbij op het naderende vertrek van Saliba, die momenteel een dragende speler is bij Saint-Étienne, maar zich volgend seizoen definitief bij Arsenal zal melden. "Het is moeilijk om te accepteren dat we onze beste speler, een jonge jongen, verkopen om de schatkist van de club te vullen. Op het moment dat je je talenten verkoopt om de begroting sluitend te houden en hun vertrek opvangt met spelers voor de korte termijn, vind ik dat je erg impulsief werkt."