FOX Sports meldt zich ditmaal niet bij Ajax of PSV voor individuele maandprijs

Adam Maher is vrijdagmiddag door FOX Sports in het zonnetje gezet. De middenvelder van FC Utrecht was in oktober de best presterende speler van de Eredivisie op basis van statistieken en is zodoende door de Eredivisie CV uitgeroepen tot Speler van de Maand. Maher treedt in de voetsporen van Hakim Ziyech (Ajax) en Donyell Malen (PSV), die de prijs eerder deze voetbaljaargang wonnen.

FC Utrecht kende in competitieverband een uitstekende maand oktober. De Domstedelingen begonnen de maand weliswaar met een nederlaag op bezoek bij Vitesse (2-0), maar daarna volgde zeges op PSV (3-0) en Sparta Rotterdam (1-2). Daardoor is de ploeg van trainer John van den Brom inmiddels opgeklommen naar een verdienstelijke vijfde plaats in de Eredivisie.

Maher was een van de pijlers van het succes van FC Utrecht in oktober. De middenvelder was in alle competitiewedstrijden trefzeker en had daarvoor slechts vijf schoten op doel nodig, blijkt uit de cijfers. 'Maher kwam in drie wedstrijden tot 205 succesvolle passes, 29 balheroveringen en 8 gecreëerde kansen. Daarnaast had de vijfvoudig Oranje-international 307 balcontacten en een passnauwkeurigheid van 87%’, valt verder te lezen op de website van FOX Sports.

Maher is door zijn onderscheiding als vanzelfsprekend opgenomen in het Eredivisie Elftal van de Maand, dat verder bestaat uit Sergio Padt (FC Groningen), Freek Heerkens (Willem II), Joël Veltman, Daley Blind (beiden Ajax), Lennart Czyborra (Heracles Almelo), Mark Diemers (Fortuna Sittard), Adam Maher (FC Utrecht), Bryan Linssen (Vitesse), Quincy Promes (Ajax), Haris Vuckic (FC Twente) en Amadou Ciss (Fortuna Sittard). Czyborra is uitgeroepen tot Speler van de Maand U21.