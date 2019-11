Algemeen Dagblad: Advocaat drukt direct stempel op opstelling Feyenoord

Dick Advocaat lijkt zondagmiddag bij zijn debuut als hoofdtrainer van Feyenoord direct zijn stempel te gaan drukken op de opstelling van de Rotterdammers. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de ervaren oefenmeester miljoenenaankoop Marcos Senesi zal passeren, waardoor Jan-Arie van der Heijden voor het eerst sinds 18 augustus weer eens een basisplaats lijkt te hebben. Ook Orkun Kökcü mag zich gaan opmaken voor een basisplaats.

Senesi lijkt zodoende achterin het slachtoffer te worden van de 4-0 nederlaag die Feyenoord afgelopen weekend leed op bezoek bij aartsrivaal Ajax. Advocaats voorganger Jaap Stam liet de Argentijnse centrumverdediger de laatste weken steeds vaker opdraven, maar donderdag werd tijdens de eerste training onder leiding van de nieuwbakken trainer al direct duidelijk dat die een voorkeur heeft voor Van der Heijden.

Advocaat liet zijn selectie een partijspel afwerken en had in zijn beoogde basiself een plek over voor Van der Heijden, naast Eric Botteghin. Van der Heijden lijkt zodoende behalve Senesi ook Edgar Miguel Ié alweer gepasseerd te zijn in de pikorde. Verder zal ten opzichte van het duel met Ajax Luciano Narsingh plaats gaan maken voor Kökcü, die in Amsterdam negentig minuten op de bank zat. Steven Berghuis komt daardoor weer als flankspeler te spelen.

De naderende rentree van Van der Heijden in de basisopstelling van Feyenoord lijkt het gevolg van de teleurstellende defensieve prestaties van de Rotterdammers dit seizoen. In 11 competitiewedstrijden incasseerde Feyenoord al 22 doelpunten en daarmee hoefde slechts 5 Eredivisie-teams tot dusver vaker te vissen. Feyenoord neemt op dit moment een twaalfde plaats in op de ranglijst, met slechts veertien punten.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Toornstra, Fer, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.