Sikora: ‘Als ik in mijn blote kont over straat loop, doet niemand moeilijk’

Victor Sikora is voor even terug in Nederland om zijn ernstig zieke vader te bezoeken. De oud-aanvaller van onder meer Ajax, Vitesse en Go Ahead Eagles woont al ruim een decennium in Australië en wil dat land ook nooit meer verlaten. Desondanks maakt het bliksembezoek aan zijn geboorteland een nostalgisch gevoel los bij de buitenspeler van weleer, die in Nederland in totaal vijf clubs diende.

"Ik heb een geweldige tijd gehad", erkent Sikora in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik speelde met topvoetballers als Wesley Sneijder in de Champions League. Hoeveel Deventer jongens zijn landskampioen geworden bij Ajax? Al blijft mijn debuut voor Oranje tegen Turkije mijn hoogtepunt. Ik kwam in het veld voor Marc Overmars, ook een oud-Eagle. Hoe mooi is dat?"

Sikora, die tegenwoordig als makelaar werkzaam is, probeerde het buiten Nederland bij Dallas FC en Perth Glory. Vanwege aanhoudend blessureleed moest hij maar liefst drie keer onder het mes. Hierdoor kwam zeven jaar geleden een einde aan zijn loopbaan. "Ik heb een dode spier in mijn been, de bloedtoevoer stokte. Toen ik mijn spieren nogmaals scheurde was het klaar", aldus de oud-international van Oranje, met zes caps achter zijn naam.

Nederland is volgens Sikora een 'stressland' geworden. "Al die regeltjes, afspraken... Alles moet op tijd", verzucht de in Deventer geboren oud-speler. "In Perth heb ik een hechte vriendenclub, maar niemand bemoeit zich overdadig met elkaar. Als ik in mijn blote kont over straat loop, doet niemand moeilijk. Hier in Nederland sta ik dan op de voorpagina van de krant. Echt, het leven is zó veel mooier daar."

Sikora woont tegenwoordig aan de andere kant van de wereld, maar hij is zijn oude clubs niet vergeten. Deze hele week staat dan ook in het teken van ontmoetingen met oude bekenden. "Het is een dagvullend programma. De clubs waar ik heb gevoetbald, probeer ik allemaal even te bezoeken. Ik was al bij Go Ahead Eagles, vorige week tegen FC Den Bosch met mijn ouwe 'matties' in Vakkie 8. Dinsdag zag ik Vitesse-De Graafschap en woensdag zat ik bij NAC Breda. De Nederlandse Spoorwegen hebben aan mij een goede klant…"