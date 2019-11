Emery laat bekritiseerde Xhaka buiten selectie voor duel met Wolves

Granit Xhaka maakt geen deel uit van de selectie van Arsenal voor de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers van zaterdag, zo heeft manager Unai Emery vrijdagmiddag laten weten aan onder meer Sky Sports. Xhaka maakte zondag na zijn wissel tegen Crystal Palace een hoop misbaar, maar Emery heeft de middenvelder zijn aanvoerdersband nog niet ontnomen.

"Het menselijke aspect staat bij mij altijd voorop", neemt Emery de hevig bekritiseerde Xhaka in bescherming. "Hij heeft even tijd nodig om bij te komen van alle gebeurtenissen. Granit heeft 'sorry' gezegd tegen de supporters en aan iedereen excuses aangeboden. Nu is het weer tijd om de focus op de wedstrijd (tegen Wolverhampton, red.) te leggen."

Emery: 'Tijd zal uitwijzen of onze fans Granit Xhaka vergeven'

Emery benadrukt dat er maandag en dinsdag intern bij Arsenal is gesproken over het aanvoerderschap, maar een definitief besluit is niet genomen. De Spaanse manager denkt wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te kunnen zeggen dat Xhaka tegen the Wolves ontbreekt. "Ik denk niet dat hij morgen gaat spelen, dat lijkt me op dit moment onwaarschijnlijk." Emery verlegt snel de aandacht naar de eerstvolgende wedstrijd van zijn elftal. "Daar moeten we vanaf nu voor de volle honderd procent mee bezig zijn."

"We gaan eerst nog trainen, maar ik denk niet dat er verandering komt in de situatie rondom Xhaka. Ik wil verder alleen praten over spelers die zaterdag wél in actie gaan komen", voegt Emery daaraan toe. Xhaka bood via Instagram zijn excuses aan en legde gelijk uit waarom hij zondag zo boos reageerde. "Herhaaldelijke beledigende opmerkingen tijdens wedstrijden en op social media de afgelopen weken en maanden hebben me veel pijn gedaan. Mensen zeiden dingen als: 'We gaan je benen breken', 'we gaan je vrouw vermoorden' en 'hopelijk krijgt je dochter kanker.' Dat heeft me geraakt en zondag bereikte ik mijn kookpunt toen ik afwijzing voelde in het stadion."