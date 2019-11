PEC Zwolle-duo verwacht zware avond: ‘Heel Europa geniet van Ajax’

Pelle Clement en Xavier Mous speelden in de jeugdopleiding van Ajax en nemen het vrijdagavond met PEC Zwolle op tegen hun oude club. In onderstaande video van Ajax TV denkt het tweetal terug aan hun gezamenlijke tijd in Amsterdam. Verder blikken Clement en Mous vooruit op de wedstrijd tegen het team van trainer Erik ten Hag. Het duo verwacht een pittige wedstrijd.